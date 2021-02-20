10 yıl önce sattığı kamyonetine 'otoyol geçiş ihlali' cezası geldi - Son Dakika

Niğde'de özel güvenlik görevlisi Abdurrahman Koçer, 2010 yılında sattığı kamyonetine otoyol geçiş ihlali cezası gelince neye uğradığını şaşırdı.

Niğde'de yaşayan Abdurrahman Koçer, bir süre kullandığı kamyonetini 2010 yılında sattı. Geçtiğimiz yıl sattığı kamyonetin plakasına, Bursa'dan motosiklet plakası olarak otoyol geçiş ihlal cezası geldiğini gören Koçer, büyük şok yaşadı. Otoyol şirketiyle görüşen Koçer, "İspat edin cezayı iptal edelim" cevabı aldı.

Başından geçen olayı anlatan Koçer, "2010 yılında satmış olduğum kamyonet. 2010'un 11. ayının 9'unda tebligat geldi. Ben bu aracı 2010 yılında Ömer Temur isimli şahsa satmışım. Burada satmış olduğum aracın plakası 34 DFT 27 plakalı araç, 2020 yılının sekizinci ayında Bursa'da otobandan geçiyor. Toplam 134 lira faizleri ile birlikte 300 liralık bir ceza bana geliyor. Firmayı ve avukatı aradığımda, "size nasıl yaptığını bulmamız gerekiyor, ispatlayın aracın sahibi olmadığınızı" diyorlar. Bende "Tamam" dedim. İcra mahkemesine verdiğim dilekçenin ücretinin bin 500 TL gibi yüksek bir oran var. Yani benimle hiç bir alakası olmayan plaka yüzünden 300 TL'lik bir meblağ çıkartıyorlar" dedi.

Koçer, "Plaka başka bir araca, motosiklete geçiyor ve motosikletle geçiyorlarmış. Yani hiç takip etmeden otoyol şirketi bize icra gönderiyor. Evrakımızı gördüğünüz gibi takip başlatılıyor. Bir şirket bana avukatı aracılığıyla bunu gönderiyor. Bunu benden ne hakla istiyorlar. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum. Devletimizin bu şirketler hakkında gerekli takipleri yapmasını istiyorum. Böyle bir kaç kere ceza geldiğini duydum. 2010 yılında araç olarak sattım 2020 yılında bu araç motosiklet olmuş cezası bana geliyor. Arada 4-5 kişi satmış cezası bana geliyor" dedi. - NİĞDE