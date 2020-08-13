10 yıl önce tarihte bugün ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

PAKİSTAN'DA SEL FELAKETİ

Son 80 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'da bilanço her geçen gün artarken, bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutlarını göz önüne seriyor. Ülkede Temmuz ayı sonlarında başlayan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son 15 günde bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 5 milyona yakın evin de sular altında kaldığı açıklandı. Ülkede birçok yerde yüzlerce köprü ve yol yıkılırken, binlerce köy haritadan silindi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ülkedeki selzedeler için 460 milyon dolar acil yardım talebinde bulundu.

KLOR TÜPÜ PATLADI 80 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Rize'nin Yeniköy mahallesinde bir hurdacıda bulunan klor tüpü bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu çevreye yayılan klordan 80 kişi zehirlendi.

29. TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen 29. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

(İHA)