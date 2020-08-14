10 yıl önce tarihte bugün - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KILIÇDAROĞLU'NA PANKART ŞOKU

Referandum çalışmaları kapsamında Bartın'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu pankart şoku yaşadı.

Mitingin düzenleneceği meydanda bulunan bir apartmana pankart asıldı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun torunu ve oğlunu sigortalı yaptığı iddiası üzerine yazılan pankartta,"Torunun mu önce emekli olacak yoksa oğlun mu" şeklinde ifadelere yer verildi. Pankartın asıldığı yere gelen polisler, pankartı inceledi.

DAVETSİZ MİSAFİR, EV SAHİBİNİ KORKUTTU!

Adana'da bir evin mutfağına giren Pitbul cinsi bir köpek, ev sahibine ve komşularına kork dolu saatler yaşattı. Yaklaşık 4 saat boyunca mutfaktan çıkmayan köpek, belediye görevlileri gelmeyince bir vatandaş tarafından çıkartıldı.

18. UDUMBARA ÇİÇEĞİ DE TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ

Dünyanın en nadir çiçeği olarak bilinen udumbara adlı çiçeğin 18.'si de Türkiye'de görüldü.

Avatar adlı filmde mutluluğu yakalayanların üstüne bir figür olarak kullanılan ve geçtiğimiz günlerde 17.'si Zonguldakta görülen udumbara çiçeğinin 18. 'si de Kocaeli'nde bir otomobilin dikiz aynasında ortaya çıktı. Üç bin yılda bir açtığı söylenen çiek bugüne dek dünyada sadece 16 kez görülebildi.

(İHA)