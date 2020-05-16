10 yıl önce yakalandığı Fil hastalığı nedeniyle 5 yıldır sokağa çıkamıyor - Son Dakika

10 yıl önce yakalandığı Fil hastalığı nedeniyle 5 yıldır sokağa çıkamıyor

10 yıl önce yakalandığı Fil hastalığı nedeniyle 5 yıldır sokağa çıkamıyor 160 kilogram ağırlığındaki Fil hastası kadın çocuklarıyla sokaklarda gezebileceği günlerin hayalini kuruyor 5 çocuk annesi Fil hastası Aynur Tarhan: "İnsanlar kısa sürede sokağa çıkamayınca sıkılıyor, ben 5 senedir...

10 yıl önce yakalandığı Fil hastalığı nedeniyle 5 yıldır sokağa çıkamıyor

160 kilogram ağırlığındaki Fil hastası kadın çocuklarıyla sokaklarda gezebileceği günlerin hayalini kuruyor

5 çocuk annesi Fil hastası Aynur Tarhan: "İnsanlar kısa sürede sokağa çıkamayınca sıkılıyor, ben 5 senedir yataktan çıkamıyorum"

BURSA - Bursa'da lenf ödem hastalığı nedeniyle ayaklarında, bacaklarında ve karnında şişlikler, yaralar oluşan 160 kilogram ağırlığındaki 45 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak sokağa çıkacağı ve çocuklarıyla gezebileceği güzel günlerin hayalini kuruyor. 5 yıldır yatağa mahkum olan Aynur Tarhan, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Bursa'da 10 yıl önce halk arasında Fil hastalığı olarak da bilinen lenf ödem hastalığına yakalanan ve her geçen gün kilo alan 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Aynur Tarhan, hastalığı nedeniyle eve hapsolduğunu ve ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, tedavi için yardım bekliyor.

10 yıl önce rahatsızlanan ancak 5 yıldır sokağa çıkamayan 160 kilogram ağırlığındaki Aynur Tarhan'ın dramı yürek burkuyor. Çocuklarına bakamayan ve kendi ihtiyaçlarını bile tek başına karşılamayan Tarhan, dışarıya çıkamamanın ve çocuklarıyla birlikte gezememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Nilüfer ilçesinde yaşayan Tarhan'ın en büyük destekçisi ise 10 yaşındaki kızı Sevdanur ve gelini Keder Tarhan. Fil hastası kadının tüm ihtiyaçlarını kızı ve gelini karşılarken, aynı zamanda evin işlerini yapıyor. 5 yıldır girdiği yataktan çıkamayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kadın, çocuklarıyla birlikte sokağa çıkıp gezebileceği, çocuklarını okula götürebileceği günlerin hayalini kurarak yardım bekliyor.

10 sene önce yakalandığı hastalık nedeniyle 100 kilo alan ve yatalak şekilde hayatını idame ettiren Aynur Tarhan, " Beş senedir böyleyim. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum, ihtiyacımı çocuklar gideriyor, bana onlar bakıyor. İki yıldır sürekli bu odanın içerisindeyim. Sürekli kızım başımda. Kızım bakıyor. Lütfen yardım istiyorum, Allah rızası için bana da bir çare bulsunlar. Nereye kadar böyle yaşayacağım, gerçekten çok zor." dedi.

"İnsanlar 2 günlük sokağa çıkma yasağında sıkılıyor, ben 5 senedir yataktan çıkamıyorum"

5 senedir sokağa çıkamayan ve çocuklarıyla birlikte gezebileceği günlerin hayalini kuran Tarhan, "İnsanın sokağa çıkamaması, nefes alamaması çok zor. Lütfen bana birileri, Sağlık Bakanlığı yardım eli uzatsın. Beni de anlasınlar, insanlar iki günlük sokağa çıkma yasağında sıkılıyor, ben ne yapayım? 5 senedir bu haldeyim. Sokağa çıkamıyorum, gezemiyorum. Çocuklarımla beraber okula gidemiyorum. Bu duruma kızım çok üzülüyor. Artık onun da psikolojisi bozuldu" dedi.

Eşi Aynur'un tedavisi için maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen ve yardım bekleyen Metin Tarhan, "Eşim yaklaşık 10 senedir, bu hastalığa yakalandı. Son beş senedir de yatalak hale geldi. Tedavi için İstanbul-Bursa arasında çok sayıda doktoru gezdik. Devlet kanalından gerekli müdahaleyi yaptılar. Ama tedaviye müdahalemiz olmadı. İki doktorun muayenehanesine gittik, tedavisini üstlendiler fakat maddi durumum el vermediği için ben tedavi yaptıramadım. Bir doktorumuz tedavi için 100 bin lira, diğeri 150 bin lira gibi bir para istedi. Ben zaten beş senedir inşaat işleriyle uğraşıyorum. İmkanım yettiği kadar ben yapabileceğimi yaptım. Beş çocuğum var. En büyük oğlum evli. Gelinimle yanımda kalıyorlar. Zaten gelinim olmasaydı biz daha perişan hale düşerdik. 10 yaşında bir kızım var. Annesine o bakıyor. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar, eşimin tedavisini olmasını istiyoruz." diye konuştu.

10 yıl önce yakalandığı Fil hastalığı nedeniyle 5 yıldır sokağa çıkamıyor

kızım dizisi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 07:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 10 yıl önce yakalandığı Fil hastalığı nedeniyle 5 yıldır sokağa çıkamıyor - Son Dakika

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