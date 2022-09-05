Mühimmat deposu patlamasında oğlu şehit düşen babadan duygulandıran sözler! 10 yıl önceki acı halen tazeliğini koruyor - Son Dakika
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Mühimmat deposu patlamasında oğlu şehit düşen babadan duygulandıran sözler! 10 yıl önceki acı halen tazeliğini koruyor

05.09.2022 20:24

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu, 3'ü asker 8 kişinin de yaralandığı mühimmat deposu patlamasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan şehit babası Ali Taştan, kimsenin evlat acısı tatmaması temennisinde bulunarak, "O gün ne oldu? Nasıl oldu da bu patlama oldu?" diye sordu.

5 Eylül 2012'de kent merkezindeki Ataköy Mahallesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda el bombaları, obüs top mermileri ve havan topu mermilerinin bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlamada 25 asker şehit olurken, 3'ü asker 8 kişi de yaralandı. Yaşanan acı olayın yıldönümünde patlamanın yaşandığı kışlada basına kapalı şekilde anma töreni düzenlendi.

10 yıl önceki mühimmat deposu patlamasında oğlu şehit düşen babanın sözleri yürek dağladı

TÖRENE ŞEHİT YAKINLARI DA KATILDI

Törene askeri erkan ile birlikte Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Sonrasında ise kışla içerisinde yapılan şehitlikte mezarlara çiçek bırakıldı ve dua edildi. Duayı İl Müftüsü Sinan Kazancı yaptı.

10 yıl önceki mühimmat deposu patlamasında oğlu şehit düşen babanın sözleri yürek dağladı

"GERÇEKTEN EVLAT ACISI ÇOK ZOR"

Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, 10 yıl önceki acının aynısını halen yaşadıklarını belirterek, oğluyla birlikte bütün şehitlere rahmet diledi. Kendilerinin halen patlamanın nasıl olduğunu düşündüklerini ifade eden Taştan, "Ülkemizde her gün şehitler ve gaziler gelmekte. Tüm şehitler, gaziler, askerimiz, polisimizle birlikte herkese şunu söylemek isterim, gerçekten evlat acısı çok zor. Rabbim hiçbir canlıya evlat acısı tattırmasın. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Her yıl o gün yani 5 Eylül yaklaştığında ayaklarım titriyor. Çünkü biz çocuklarımızı görmedik, bir tabut koyduk mezara. Bir baba olarak bu acı gerçekleri söylemek istiyorum. O gün ne oldu? Nasıl oldu da bu patlama oldu?" diye konuştu.

10 yıl önceki mühimmat deposu patlamasında oğlu şehit düşen babanın sözleri yürek dağladı
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Kaynak: İHA

Ali Taştan, Karahisar, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mühimmat deposu patlamasında oğlu şehit düşen babadan duygulandıran sözler! 10 yıl önceki acı halen tazeliğini koruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mühimmat deposu patlamasında oğlu şehit düşen babadan duygulandıran sözler! 10 yıl önceki acı halen tazeliğini koruyor - Son Dakika
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