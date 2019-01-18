Son Dakika Haberleri: 10 Yıl Önceki Fotoğraflarla Sosyal Medyayı Salladılar

10 Yıl Önceki Fotoğraflarla Sosyal Medyayı Salladılar

54 dakika önce

Sosyal medyada 10 yıl önce ve sonrasına ait fotoğrafların paylaşıldığı akıma farklı bir bakış açısıyla katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi, destan yazdığı hizmetlerine #10yearschallange (10 yıl önceki fotoğraflar) ile dikkat çekiyor.

10 Yıl Önceki Fotoğraflarla Sosyal Medyayı Salladılar, System.String[]
Sosyal medyada 10 yıl önce ve sonrasına ait fotoğrafların paylaşıldığı akıma farklı bir bakış açısıyla katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi, destan yazdığı hizmetlerine #10yearschallange (10 yıl önceki fotoğraflar) ile dikkat çekiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaşan #10yearschallange ile hizmetlerine dikkat çekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda sosyal medyaya 10 yıl önce ve sonrasına ait fotoğraflarını yükleyen ünlülerin ardından birkaç günde milyonlarca gönderiye ulaşan #10yearschallange ile hizmetlerini anlatmaya başladı. Destan yazmaya başladığı hizmetlerini sosyal medyada #10yearschallange etiketi ile paylaşan Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilk yayınladığı kare Denizli Kayak Merkezi oldu. Denizli Kayak Merkezi'nin önceki ve bugünkü halinin anlatıldığı kare Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından paylaşıldı.

Naylon barınaklardan uluslararası kayak tesisine

Denizli Büyükşehir Belediyesinin #10yearschallenge, #NeredenNereye, #Denizli, #DenizliBüyükşehirBelediyesi, #DenizliKayakMerkezi ve #OrtakSevdamızDenizli etiketi ile ilk paylaştığı fotoğrafta Denizli Kayak Merkezi'nin eski ve bugünkü hali yer aldı. Tesisin eski fotoğrafında üzerinde soba borusunun göründüğü naylon bir barınak görünürken, yeni halinde ise uluslararası kayak standartlarının yer aldığı mekanik tesislerle birlikte modern Denizli Kayak Merkezi görülüyor.

Ege'nin en uzun teleferiğine

Denizli Büyükşehir Belediyesinin #10yearschallenge etiketi ile paylaştığı bir diğer fotoğraf ise teleferiği olmayan bir kentten Ege'nin en uzun teleferiğine oldu. Fotoğrafta Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile hayata geçirilen teleferik ve Denizli manzarası yer alıyor. Sosyal medyada moda olan #10yearschallenge etiketi ile hizmetlerini anlatmayı sürdüreceği öğrenilen Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir sonraki paylaşımı merakla bekleniyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Denizli, Güncel
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