Son Dakika Haberleri: 10 yıl önceki kavgayı bahane edip kavga çıkarttı, öldürüldü
Son Dakika Güncel 10 yıl önceki kavgayı bahane edip kavga çıkarttı, öldürüldü

10 yıl önceki kavgayı bahane edip kavga çıkarttı, öldürüldü

1 saat önce

ADANA'da 10 yıl önce amcasını dövdüğünü iddia ettiği kuzenleriyle kavga eden Eray Demir Keskin, (26) tabancayla başından vurularak öldürüldü.

10 yıl önceki kavgayı bahane edip kavga çıkarttı, öldürüldü, System.String[]

ADANA'da 10 yıl önce amcasını dövdüğünü iddia ettiği kuzenleriyle kavga eden Eray Demir Keskin, (26)  tabancayla başından vurularak öldürüldü. Keskin'in 2 amca oğlu tutuklandı.

Olay, 2 Ekim günü Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eray Demir Keskin, amcasının oğlu Hakan Keskin'e '10 yıl önce amcamızı dövmüştün' diyerek tokat attı. Kavga aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandı. Ancak, Eray Demir Keskin, kavga ettiği kahvehanenin önünden birkaç kez geçip kuzenlerine tabanca gösterince tekrar kavga çıktı. Kavgaya karışan amca çocukları Mehmet Keskin (24) ile Adem Keskin (30), Eray Demir Keskin'e tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Eray Demir Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan Mehmet Keskin ve Adem Keskin tutuklandı, Hakan Keskin ise serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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