10 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞAN CEZAEVİ FİRARİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI - Son Dakika
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10 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞAN CEZAEVİ FİRARİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

29.04.2022 11:11

CEZAEVİNDEN kaçan ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaşan Şevki Berber, yurt dışına gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

CEZAEVİNDEN kaçan ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaşan Şevki Berber, yurt dışına gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri yolculara yönelik yapılan GBT kontrolü sırasında yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takibe aldı. Pasaport kontrol noktasına gelen yolcuyu durduran polis, GBT kontrolü için kimlik istedi. Yolcunun verdiği Murat Berber ismine düzenlenmiş kimliğinin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü. Burada yapılan kontrollerde şüphelinin gerçek kimliğinin Şevki Berber olduğu ve Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şevki Berber ifadesinde 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığını ve bu zaman zarfında havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söyledi. Şevki Berber mahkemeye sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

10 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞAN CEZAEVİ FİRARİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI
10 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞAN CEZAEVİ FİRARİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI
10 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞAN CEZAEVİ FİRARİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI
10 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞAN CEZAEVİ FİRARİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞAN CEZAEVİ FİRARİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI - Son Dakika


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