10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

29.04.2022 11:12

10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı Trabzon'da işlediği suçlardan dolayı girdiği cezaevinden kaçarak 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan firari, İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İSTANBUL - Trabzon'da işlediği suçlardan dolayı girdiği cezaevinden kaçarak 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan firari, İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gelen Murat Berber isimli kimliğe sahip yolcu, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin GBT taramasına takıldı. Polis ekiplerince yapılan parmak izi kontrolünde kimliğin sahte olduğu tespit edildi.

10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaştı

Yapılan detaylı incelemede ise gerçek kimliği belirlenen Ş.B. isimli şahsın, Trabzon'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Cezaevi firarisi Ş.B'nin 10 yıl boyunca "Murat Berber" adına düzenlenen sahte kimlikle yaşadığı ortaya çıktı. Hakkında kesinleşmiş 13 yıl cezası bulunan Ş. B. Daha sonra cezaevine gönderildi.

10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

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10 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞAN CEZAEVİ FİRARİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI 10 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞAN CEZAEVİ FİRARİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika


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