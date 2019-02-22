10 Yıl Sonra Çifte Cinayette Kullandığı Kalaşnikof'la Yakalandı
1 saat önce
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce 2 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan A.O., jandarma ekipleri tarafından, cinayette kullandığı Kalaşnikof tüfekle yakalandı.
BATMAN'ın Gercüş
ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce 2 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan A.O., jandarma ekipleri tarafından, cinayette kullandığı Kalaşnikof
tüfekle yakalandı.
Gercüş ilçesine bağlı Nurlu köyünde 20 Mayıs 2009'da A.O., ailevi nedenlerden dolayı 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçtı. Gercüş İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 21 Şubat günü, A.O.'nun bir evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda, A.O. yakalanırken, yapılan aramada 10 yıl önceki cinayette kullanıldığı belirlenen Kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait şarjör ile 28 mermi ele geçirildi. A.O.'nun Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:42 Kaynak: DHA
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