10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı

Seyfüislam Kaddafi (49), yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez röportaj verdi. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi muhabiri, iki buçuk yıl süren bir uğraşın ardından Seyfülislam Kaddafi ile Zintan kenti yakınlarında kapalı kapılar ardında iki katlı bir villada görüştüğünü söyledi.

"İTALYA'NIN YARISINA ELEKTRİK SAĞLIYORUZ AMA BİZ KARANLIKTAYIZ"

Oğul Kaddafi, Libya'nın içinde bulunduğu durum ve planlarına dair NYT'a açıklamalarda bulundu. Libyalı politikacıların ülkeye felaketten başka bir şey getirmediklerini söyleyen Kaddafi, "Ülkenin ırzına geçtiler. Para yok, güvenlik yok. Benzin istasyonuna gidin, mazot yok. Petrol ihraç ediyoruz, İtalya'ya doğalgaz veriyoruz, İtalya'nın yarısına elektrik sağlıyoruz, ama biz karanlıktayız. Bu bir fiyasko" diye konuştu.

"LİBYA HALKINDAN 10 YILDIR UZAKTAYIM"

Aralık ayında yapılması öngörülen başkanlık seçimlerine göz diken oğul Kaddafi, "Libya halkından 10 yıldır uzaktayım. Yavaş yavaş geri dönmelisiniz. Onların akıllarıyla oynamalısınız" diyor.

London School of Economics'te okuyan Seyfülislam Kaddafi, kimileri tarafından babasının reform yanlısı halefi gözüyle bakılıyordu.