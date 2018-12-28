10. Yıla "10 Numara" Konser

Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da sayılı konser salonlarından birine sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 10. yaşını muhteşem bir konser ile kutladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan sanat merkezi, yeni yaşını Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın verdiği konserle taçlandırdı.

Ünlü sanatçı, İzmir Belediyesi'nin 150. yılı için bestelediği "İzmir Süiti" adlı eserini İzmirli sanatseverler için seslendirdi. "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir'de", "Kordon'da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir'de", "Urla Şiiri", "Rachmanino v İzmir'de" ve "Zeybek" başlıklı 7 bölümden oluşan İzmir Süiti, büyük beğeni topladı.Truva sonatı ile konserine ayrı bir renk katan Fazıl Say'ın muhteşem performansına Yekta Kopan da anlatımıyla eşlik etti. AASSM'nin muhteşem akustiğinde daha da etkileyici olan melodileri büyük beğeniyle izleyen İzmirli sanatseverler, Fazıl Say'ı dakikalarca ayakta alkışladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na İzmir'e böyle bir salon kazandırdığı için sanat camiası adına teşekkür eden ünlü sanatçı, AASSM'nin 10. yılını da kutladı.