10. Yıla "Mini" Kutlama

Park ve AASSM'nin 10. yaş günü, pastaların kesildiği mini törenlerle kutlandı.

Avrupa'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve İzmir'de sanatın kalbini yaşatan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 10. hizmet yılını geride bıraktı. Park ve AASSM'nin çalışanları, 10. yılı pasta keserek kutladı. İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki mini törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, AASSM'deki törene ise Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da katıldı.

HER ZAMAN ÖRNEK

Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların hem bakımı hem de yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için çok büyük emek verdiklerini söyleyen Gökçe, "Buradaki her hayvana sanki birer bebekmiş gibi bakılıyor. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, diğer yaşam parklarına da, hayvanat bahçelerine de her zaman örnek gösteriliyor" dedi. Bir işin başlaması kadar sürekliliğinin sağlanmasının da önemli bir meziyet olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, "Ülkemizin belki de en zayıf olduğu noktalardan bir tanesi, bakım ve sürekliliktir. Biz elimizdekine sahip çıkmaya ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yer bizim için ç ;ok kıymetli. Burası açıldığı günden daha görkemli daha çekici ve daha ihtişamlı, örnek hale geldiyse, bunu hem çalışanlarımızın hem de kentlinin sahip çıkmasıyla başardık" şeklinde konuştu. Buğra Gökçe, Doğal Yaşam Parkı'nın İzmir turizmi ve ekonomisi içinde önemli bir yer tuttuğunu da sözlerine ekledi.

138 TÜRDE 2600 HAYVAN

Barındırdığı 138 türden 2600 hayvan ile kentin cazibe merkezleri arasındaki iddialı yerini koruyanİzmir Doğal Yaşam Parkı, yurtiçi ve yurtdışından gelen konuklarla her yıl ziyaretçi sayısını düzenli olarak artırıyor. Belgesellerde izledikleri hayvan türlerini yakından görmek isteyen ziyaretçiler,buldukları her fırsatta adeta parka akın ediyor. 2016 yılının ilk 11 ayında 1 milyon ziyaretçi sınırını aşarak rekor kıran İzmir Doğal Yaşam Parkı, hizmete açılmasının 10. yılında da toplam8 milyon 850 bin ziyaretçiyi ağırlamış oldu. Ayrıca Doğal Yaşam Parkı'nda 2010 yılından bu yana 862 yaban hayvanının tedavisi yapılarak doğaya salındı.

SANATIN ZİRVESİNDEYİZ

Tıpkı Doğal Yaşam Parkı gibi 10 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından hizmete açılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde de "mini" bir 10 yıl kutlaması yapıldı. AASSM çalışanlarıyla birlikte pasta kesen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, kültür ve sanatta çok iddialı bir politika yürüttüklerini hatırlatarak, "Gecesi gündüzü olmayan sanatta halkımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN GURURU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM),1133 kişilik büyük salon, 243 kişilik küçük salon, 5 adet sergi salonu ve açık alan etkinlerine de uygun yapısıyla kısa süre içinde Türkiye'nin en nitelikli sanat merkezlerinden biri haline geldi. Özel vinçlerle hareket eden ses sistemleri, zeminden havalandırması ve asansörlü orkestra çukuru gibi teknik özelliklerin estetiklikle birleştirildiği salon, Avrupa standartlarında hizmet veriyor. Teknik ve akustik bakımdan da Türkiye'nin en iyi sanat merkezleri arasında yer alan AASSM'nin, akustik projesi Sidney Opera Evi ve Londra Kraliyet Opera Binası projelerini de t asarlayan ARUP firması tarafından gerçekleştirildi.