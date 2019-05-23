Son Dakika Haberleri: “10 yılda net 150 milyar dolar kazandırdık“

“10 yılda net 150 milyar dolar kazandırdık“

42 dakika önce

Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3.3'ünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Moda Endüstrisi'nin son 10 yılda Türkiye'ye net 150 milyar dolar döviz kazandırdığını bildirdi.

“10 yılda net 150 milyar dolar kazandırdık“, System.String[]
Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3.3'ünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Moda Endüstrisi'nin son 10 yılda Türkiye'ye net 150 milyar dolar döviz kazandırdığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:02 
Ekonomi
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