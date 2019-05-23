“10 yılda net 150 milyar dolar kazandırdık“
42 dakika önce
Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3.3'ünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Moda Endüstrisi'nin son 10 yılda Türkiye'ye net 150 milyar dolar döviz kazandırdığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:02
Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3.3'ünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe
, Türk Moda
Endüstrisi'nin son 10 yılda Türkiye
'ye net 150 milyar dolar döviz kazandırdığını bildirdi.
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