Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor

08.05.2022 19:41

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da yaşayan anne Fatma Erdemes 10 yıldır Anneler Günü'nü kas hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 10 yaşındaki kızı için hastanede geçiriyor.

Diyarbakır'da yaşayan anne Fatma Erdemes 10 yıldır Anneler Günü'nü kas hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 10 yaşındaki kızı için hastanede geçiriyor.

Elif Nur Erdemes, 10 yıl önce doğduktan 17 gün sonra solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde kas hastalığı teşhisi koyulan Elif, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede 2 yıl solunum cihazına bağlı yaşayan Elif, Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezine sevk edildi.

Anne Fatma Erdemes, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif'i hastanede yalnız bırakmıyor.

Kızının kendisini hissetmesi için 10 yıldır her gün hastaneye giden fedakar anne, yoğun bakım ünitesinin kapısında kızından gelecek güzel haberi bekliyor.

"Beni hissetmesi için elimden geleni yapıyorum"

Anne Fatma Erdemes, AA muhabirine, 10 yıldır çocuğunu hastanede yalnız bırakmadığını söyledi.

Her gün çocuğu varlığını hissetsin diye hastaneye gittiğini anlatan Erdemes, "Elif benim 5'inci çocuğum. Hastaneye her gün geliyorum. Onu ihmal etmiyorum. Onun rahatlaması, beni hissetmesi için elimden geleni yapıyorum. Elif mutlu olduğu zaman benim için sağlıklı bir çocuktan farkı yok. Elif sıkıntıya girdiği zaman üzülüyorum." dedi.

Erdemes, Elif rahat olduğu zaman, rahat nefes aldığında mutlu olduğunu anlatan Erdemes, "10 senedir gidip geliyorum. Ama 10 sene, sanki 10 günmüş gibi bana. Bana uzun gelmiyor. Yeterki çocuğum rahat bir nefes alsın." diye konuştu.

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise annenin her gün hastaneye gelerek, çocuğuna destek verdiğini söyledi.

"Çocuğuna moral desteği vererek, göz teması kurarak, fiziksel destek sağlayarak çocuğuna psikolojik ve fizyolojik olarak katkı sağlıyor." ifadelerini kullanan Akdağ, DÜ Hastanesi olarak anne Fatma Erdemes'i yılın annesi seçtiklerini belirtti.

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor - Son Dakika
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