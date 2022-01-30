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10 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

10 yıldır aranan şüpheli yakalandı

30.01.2022 20:46
10 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işlediği 3 ayrı suçtan hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işlediği 3 ayrı suçtan hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yakalama kararı olan kişiler hakkında çalışmalarını sürdüren, ekipler sürekli kılık kıyafet değiştiren ve yurt dışına kaçtığı tahmin edilen Serdar Z.'nin (33), Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Şüphelinin Doğanpınar Mahallesinde saklandığı eve JASAT, Edincik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle gün aydınlanınca operasyon düzenlendi. Z. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında, nitelikli cinsel saldırı'suçundan 12 yıl 6 ay, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 10 yıl, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar Z., tutuklanarak Bandırma 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

10 yıldır aranan şüpheli yakalandı

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Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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