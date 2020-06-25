10 yıldır baktığı Kangal köpeğini, TSK'ya hediye etti - Son Dakika

BURSA Karacabey'de iş insanı Serkan Acar, 10 yıldır baktığı Kangal cinsi köpeğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük köpek eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'na verdi.

İş insanı Serkan Acar, Kangal cinsi 10 yıllık köpeğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hediye etti. Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlileri, 'Acar' isimli köpeği, Serkan Acar'ın çiftliğinden Damızlık Birliği Karacabey Şubesi'nden Veteriner Kuddusi Şenkal gözetiminde teslim aldı.Kangalın damızlık olacağı öğrenilirken, Karayaka cinsi çoban köpekle çapraz eşleştirme sonucu elde edilen siyah renkli Kangal'ın sahibi Serkan Acar, "Özenle bakıp emek verdiğim köpeğim bundan böyle vatana hizmet edecek. Helali hoş olsun. İnşallah 'Acar' isimli köpeğim TSK'ya çok faydalı olur" dedi.