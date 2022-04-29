10 yıldır baktığı köpeği barınakta ortadan kayboldu - Son Dakika

Ankaralı hayvansever Yaşar Yurtsever, 10 yılı aşkındır bahçesinde baktığı köpeğini, şikayet edilmesi üzerine Mamak Belediyesinin hayvan barınağa teslim etti. Barınağa gittiğinde ise köpeğinin ortadan kaybolduğunu öğrenen Yurtsever, barınak sorumluların kendisine köpeğin kaçtığını söylediklerini iddia etti.

Bahçeli evinde hayvanları ile yaşayan Yaşar Yurtsever, iddialara göre bahçesinde bağlı olan "Yaman" isimli evcil köpeğinin çocuklar tarafından kışkırtılması sonucunda zincirini kopartarak kaçtı. Dışarda başka bir çocuğu yaraladığı öne sürülerek köpek belediye ekiplerine şikayet edildi. Köpeğini belediye ekiplerine vermek istemeyen Yurtsever, karneli ve aşılarının tam olduğunu belirtse de ekiplere köpeğini sakinleştirici yardımı ile teslim etti. Kendisine belirtilen görüş gününde köpeğini görmeye giden Yurtsever'e köpeğinin kaçtığı iddia edildi.

Küçük yaşlarından itibaren hayvan beslediğini aktaran Yurtseven, "Köpeğim sokak köpeği idi. Yavruyken sahiplendim. Barınağın aldığı köpek yaklaşık 10 - 11 yaşındaydı. Çocukların aşırı derecede kızdırması sonrasında sokak kapısını açık görüp zincirini kopartıp dışarı çıkıyor. Evin altındaki boş arsada gezinirken, aşağı tarafta annesi ile marketten gelen bir çocuk köpeği görüp çığlık atınca köpek ona yöneliyor. Sesleri duyunca dışarı koştuk bizde. Çocuğun bacağında iki tane diş izi vardı. Köpeğimi yanıma çağırdım, gidip bahçeye bağladım" dedi.

Olayın yaşandığı günün akşamına yaralanan çocuğun ebeveynlerinin hastaneye gittiğini dile getiren Yurtseven, "Benden köpeğin aşı kartını istediler. Çocuğun aşısını yaptırmışlar. Sonradan duyduk ki bizi şikayet etmişler. Sonra Mamak Belediyesi'nin barınağından geldiler. İlk gelişlerinde vermeyeceğimi söyledim. Aradan bir hafta geçince yine geldiler. Uyuşturup benden köpeğimi aldılar. O esnada bana bir yazı imzalattılar. Yazıyı okuduğumda "Ben köpeğime bakamadığım için barınağa teslim ediyorum" ibaresini gördüm. Bunu kabul etmeyeceğimi söyleyince veteriner o ibareyi kalemle çizdi. Ben de altını imzaladım" ifadelerine yer verdi.

Barınaktaki görüş gününde köpeğinin sersem halde gördüğünü belirten Yurtseven, "Köpeğin alınmasından sonraki gün barınağa gidip köpeğimi görmeye gittim. Tecritten çıkartıp getirdiler. Köpeğim sersem bir haldeydi. Herhalde ilacın etkisi geçmemişti. Müdüre hanım bize 'Köpeğinize hiçbir şey olmayacak. Kuduz müşahedesi ile burada kalacak. Bizden aldıktan sonra aşılarını yaptırırsınız. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gidip çip taktıracaksınız' dedi. Öyle deyince eve gönül rahatlığıyla döndük" diye konuştu.

Barınağa gittiğinde köpeğinin kaçtığını öğrenen Yurtseven, "Evin etrafında gezen kedilerden biri hazır mamadan başka bir şey yemiyor. Aşağıdaki petshopa gittim. Orada çalışan bir kıza derdimi anlattım. O da bana 'Amca ya öldürecekler ya da kaçtı diyecekler' dedi. Apar topar barınağa gittim. Müdüre hanımın odasına girdiğimizde bize köpeğimizin kaçtığını söyledi. Güvenlik kameralarından bize köpeğimizin olup olmadığı belli olmayan bir görüntü izlettiler. Görüntülerde de hayvanlara temizlik için tazyikli su verdiklerini gördüm. Tazyikli suyu gören her hayvan kaçar. İkinci görüntüde de avluda gördüm. Dalyan gibi köpeğim korkmuş bir halde duruyordu" şeklinde konuştu.

Barınağın tadilatta olduğunu belirttiklerini ve kaçış görüntülerini gösteremediklerini dile getiren Yurtseven, şu ifadelere yer verdi:

"Hayvan severleri aradım. Köpeğin sokağa çıkış görüntüsü yok. En son, barınakta süs havuzu inşaatında çalışan işçilerin yanından geçtiği görüntü var. Sorduğumda da köpeğimin telin altından kaçtığı söylendi. Köpeğim telin altından kaçıp gidecek kadar küçük bir hayvan olmadığını belirttim. Bizim hakkımızı arayan hayvanseverlere de 'Onları ikna ettik' demişler. İkna olmadık. Dün açılış var diye bir daha gittik ama açılış bir önceki günmüş. Tadilat dolayısı ile bilgisayarlar kurulmadığı için 'Geniş kapsamlı görüntü gösteremiyoruz' dediler." - ANKARA