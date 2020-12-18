10 yıldır Haliç'teki hayvanların karnını doyuruyor (1) - Son Dakika

10 yıldır Haliç'teki hayvanların karnını doyuruyor (1)

18.12.2020 11:05

İstanbul'da yaşayan hayvansever Adem Yavuzdoğan, 10 yıldır her sabah toplam 9 kilometre yürüyerek Haliç'te yaşayan hayvanları besliyor.

İstanbul'da yaşayan hayvansever Adem Yavuzdoğan, 10 yıldır her sabah toplam 9 kilometre yürüyerek Haliç'te yaşayan hayvanları besliyor.

63 yaşındaki emekli Yavuzdoğan, "can dostlarım" dediği hayvanların karınlarını doyurmak için her sabah yollara düşüyor.

Gün aydınlanmadan evinden çıkıp mahallesindeki fırınlara giden ve bayat ekmekleri poşetlere dolduran Yavuzdoğan, daha sonra hayvanları beslemek için yürüyerek Sütlüce Sahili'ne gidiyor.

10 yıl önce hayvanları beslemeye başlayan Yavuzdoğan, son 2 yıldır ise aralıksız her sabah hayvanların gönüllü olarak karınlarını doyuruyor.

Her sabah 08.30'da onun yolunu gözleyen hayvanlar, Yavuzdoğan'ı görünce bir anda ona yaklaşıp kendileri için getirilen ekmekleri yiyor.

AA muhabirine açıklama yapan Yavuzdoğan, daha önce esnaflık yaptığı ve emekli olduktan sonra çöpte gördüğü ekmekleri toplayarak hayvanlara vermeye başladığını anlattı.

İlk önce birkaç hayvanın ekmekleri yediğini ancak daha sonra sayılarının arttığını belirten Yavuzdoğan, "Daha sonra onları besleyebilmek için mahallemdeki fırıncılara gittim ve onlardan bayat ekmekleri istedim. Sağ olsun onlar da her gün bayat ekmekleri toplayarak benim almam için hazırlıyorlar." diye konuştu.

Yavuzdoğan, her sabah gün aydınlanmadan hava durumu ne olursa olsun hayvanları beslemek için evden çıktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her sabah onlar için yola düşüyorum. Her sabah hayvanlar özellikle beni bekliyorlar. Ben biraz geç kaldığımda her gün gittiğim yerin 500 metre ötesine gelip beni karşılıyorlar. Hayvanları görünce 'gel, gel' diye bağırıyorum. Benim sesimi duyunca bir anda birlikte hareket ederek bana yöneliyorlar. İlk başladığımda 3-5 hayvan vardı şimdi 200'e kadar çıktı. İlk başta az sayıda çeşitli hayvan vardı ama şimdi çeşitleri arttı. Ördek, kaz, martı, fare, kedi, karabatak gibi 15 çeşit hayvanı besliyorum. Ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Onlara bir gün beslemeye gelmedim mi üzerime bir yük sanki biniyor. Onları beslediğimde yük sırtımdan kalkıyor. Her sabah hem yürüyüş yapıyorum hem de hayvanları besliyorum ve bundan da büyük mutluluk duyuyorum."

"Ölene kadar bu hayvanları besleyeceğim"

Yavuzdoğan, hayvanları beslemekten vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Bana büyük para verseler o ekmekleri oradan buraya taşımam. Parayla yapılacak bir iş değil. Bu yaptığım bir sevgi işi. Sonradan bizim içimize düştü. Daha önce bunu yapacağımı deseler inanmazdım. Ama şimdi severek her gün yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Sahilde yürüyüş yapan insanların kendini görünce tebrik ettiğini anlatan Yavuzdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada yürüyüş yapan insanlar geç kaldığımda bana 'ördekler, kazlar seni bekliyor, geç kaldınız' diyorlar. Allah bana izin verdiğince onları beslemeye devam edeceğim. Hayvanları beslemeyi kendime bir görev olarak görüyorum. Çocuğumu iki gün aramasam belki üçüncü gün ararım ama bu hayvanları görmediğim zaman kendimi rahatsız hissediyorum."

10 yıldır Haliç'teki hayvanların karnını doyuruyor (1)
10 yıldır Haliç'teki hayvanların karnını doyuruyor (1)
10 yıldır Haliç'teki hayvanların karnını doyuruyor (1)
10 yıldır Haliç'teki hayvanların karnını doyuruyor (1)

İstanbul, Sütlüce, Emekli, Haliç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 yıldır Haliç'teki hayvanların karnını doyuruyor (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu         
11:29
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Meclis'e damga vuran Meclis'e damga vuran "Kabak tatlısı" tartışması! İlginç diyalog tutanaklara geçti         
10:50
Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar         
10:30
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 11:56:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 yıldır Haliç'teki hayvanların karnını doyuruyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei