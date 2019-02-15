10 Yıldır Hayalini Kurduğu İş Yerine Kavuştu
17 dakika önce
Oltulu ev Hanımı Selma Sönmez (30) on yıldır hayalini kurduğu kahvaltı salonunu hizmete açmanın mutluluğunu yaşadı.
Oltulu ev Hanımı Selma
Sönmez (30) on yıldır hayalini kurduğu kahvaltı salonunu hizmete açmanın mutluluğunu yaşadı.
Sönmez, Oltu Ziyabey Caddesi'nde bir çiğ köfte firmasının bayiliği ve kahvaltı salonunu kendi imkanlarıyla hizmete açtı.
Evli üç çocuk annesi olan Selma Sönemez "Evde boş oturmayı sevmiyorum evimizin ekonomisine birazcık katkı sağlamak için hayalini kurduğum işyerimi hizmete açtık. Şükürler olsun müşterilerimize en güzel hizmeti vermek için yoğun bir Açılışına katılan Oltu AK Parti
Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi
ve AK Parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kestiler" diye konuştu.
Açılıştan sonra Selma Sönmez elleriyle misafirlere çiğ köfte ikram etti. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:07 Kaynak: İHA
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