10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı eşi öldürmüş! Yakıp, parçalara ayırarak gömmüş - Son Dakika
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10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı eşi öldürmüş! Yakıp, parçalara ayırarak gömmüş

31.03.2023 17:12

Aksaray'da 10 yıldır kayıp olarak aranan Kamber Demir'in, dini nikahlı karısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ve sonra yakılarak gömüldüğü anlaşıldı. Cinayeti itiraf eden kadın ile birlikte 2 oğlu ve 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

2013 yılının 11. ayında Aksaray'ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde, dini nikahla evli yaşadığı ve eşinden 4 çocuk sahibi olan Kamber Demir (45) aniden ortadan kayboldu. Kamber Demir'i bir süre göremeyen kardeşleri ve akrabaları şahsın dini nikahlı eşi olan M.Y.'a (49), Kamber Demir'i sordu. M.Y.'nin, eşinin yurt dışına gittiğini ve burada iş kuracağını söylemesi üzerine bir süre daha bekleyen Kamber Demir'in yakınları aylar sonra kardeşlerine telefonla ulaşmak istedi. Telefon numarası almak için yine Kamber Demir'in eşi M.Y.'a giden yakınları telefon numarası da alamayınca 2014 yılında durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili "kayıp şahıs" işlemi yaparak olay yerinden ayrıldı. O günden beri kayıp olarak aranan Kamber Demir'den bugüne kadar bir haber alınamadı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI, CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Kayıp şahıslar üzerine şehir genelinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri, 10 yıldır kayıp olan Kamber Demir'in dosyasını yeniden gündeme getirdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan JASAT dedektifleri, çalışmaya Kamber Demir'in yakınlarıyla görüşerek başladı. Yakınlarından elde edilen "Cinayet" şüphesi üzerine Kamber Demir'in dini nikahlı olan M.Y. isimli eşinin üzerine giden JASAT dedektifleri, kadının verdiği tutarsız cevaplar üzerine M.Y.'i gözaltına aldı.

10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı! Önce yakmış, sonra parçalara ayırıp gömmüş

ÇAPRAZ SORGUDA TUTARSIZ İFADELER

Kadınla birlikte M.D. ve R.D. isimli 2 oğlunu da gözaltına alan JASAT ekipleri, kadın ve çocuklarını çapraz sorguya aldı. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen çapraz sorguda birçok tutarsızlık ve şüpheli bilgiler ele geçiren jandarma ekipleri, sorguda tespit ettikleri M.G. ve İ.Ç. isimli 2 şahsı daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli saatlerce sorgudan geçirilirken jandarma ekipleri köy halkıyla görüşerek bilgiler topladı.

10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı! Önce yakmış, sonra parçalara ayırıp gömmüş

YEMEĞİNE ZEHİR ATMIŞ

Yapılan sorgularda M.Y. dini nikahlı eşi Kamber Demir'i öldürdüğünü itiraf ederken, kan dolduran cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Kocasıyla sürekli olarak tartıştıklarını anlattığı öğrenilen M.Y., Demir'in sürekli olarak kendisini darp ettiğini öne sürdü. Yıllarca geçimsizlik yaşadığını anlatan M.Y., 2013 yılının 11. ayında kocasının yemeğine zehir atarak öldürdüğünü itiraf etti.

10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı! Önce yakmış, sonra parçalara ayırıp gömmüş

YANIK CESEDİ PARÇALARA AYIRIP GÖMMÜŞ

Gece yarısı Kamber Demir'i ölmesinin ardından sürükleyerek hayvan ahırına götürdüğünü anlatan M.Y., burada önce Kanber Demir'in cesedini sonra da ahırı yaktığını anlattı. Yanarak kül olan ahırdan kimse şüphelenmezken M.Y., ertesi gün ahırdaki Kanber Demir'e ait yanık cesedi parçalayarak gömdü. Çocukları M.D. ve R.D.'yi de gözaltına alan JASAT dedektifleri 2 oğlunun da bir süre sonra cinayeti öğrendiğini ve annesini ele vermemek için adli makamlara söylemeyerek gizlediklerini ortaya çıkardı.

Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili JASAT dedektifleri, köyde cesede dair geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet şüphelileri jandarma komando timlerinin geniş güvenlik önlemlerim altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı! Önce yakmış, sonra parçalara ayırıp gömmüş 10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı! Önce yakmış, sonra parçalara ayırıp gömmüş 24 yıl hapis cezası hükümlüsü firari, Jandarma tarafından yakalandı 24 yıl hapis cezası hükümlüsü firari, Jandarma tarafından yakalandı

Kamber Demir, Jandarma, Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı eşi öldürmüş! Yakıp, parçalara ayırarak gömmüş - Son Dakika


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