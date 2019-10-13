10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

Radyo koleksiyoncuları onun peşinde

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde yaşayan Ali Çalışkan, 10 yıldır topladığı antika eşyalarla bürosunu adeta müzeye çevirdi. İçinde birbirinden değerli eşyaların bulunduğu bürosunu topladığı eski radyo, plak çalar, Gramofon gibi tarihi nitelikteki eşyalara gözü gibi bakıyor.

Özel sektörde canlı et ve balık sektöründe hizmet veren 45 yaşındaki Ali Çalışkan, yıllarca lamba ve çömlek, gramofondan çakmağa, bakır kaptan radyoya, kol saatinden daktiloya kadar binlerce kıymetli eşyayı koleksiyonunda yaşatarak adeta tarihe ışık tutuyor. İşi gereği et balık sektöründe hizmet veren Çalışkan,çocukluğundan beri kendi büyük insanlarla muhabbet etmesiyle ilgisini çektiğini ve baba'dan gelen eski eşyalar ilgisini çektiğini daha sonra bu işin kendisi için bir tutku olduğunu dile getirdi.

Antika sevdasının kendinden büyük insanlarla sohbet içerisinde eski eşyalar üzerinde konuları konuşulduğunu ifade eden Çalışkan, ilk olarak fotoğraf makinesi topladığını daha sonra koleksiyonunun her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.

Eşyaları tek tek kendisinin topladıkça merakı arttığını söyleyen Çalışkan, özellikle Osmanlı'dan kalma pasa mangalları çok hoşuna gittiğini belirtti. Koleksiyonunda çok eskiye dayanan birçok eşyaların olduğunu ifade eden Çalışkan, "Tarihi seviyorum, 100 yıllık Grama fon'um var. Bunun yanında Osmanlı mücevher sandığı gibi değerli eşyalar var. Ama benim için hepsi çok değerli. Onlar benim vazgeçilmezlerim. Hepsini özenle saklıyorum. Amacım gelecek nesillere bu eşyaları bırakmak" diye konuştu.

"Radio Koleksiyoncuları onun peşinde"

Onun ilgi alanında sadece gramofonlar yok. Dünyada benzeri olmayan açma kapama kapakla çalışan Kennedy marka Radyosu kendisi için çok anlam ifade ettiğini, Bürosunda özelle korumuş olduğu Kennedy marka radyosu olduğu söyledi. Bunlardan bazıları Dünyada benzeri olmayan sadece ABD Başkanı John F Kennedy'ye üretildiğini düşünüldüğü belirten çalışkan,"Bu Kennedy marka Radio'sunun çok ilginç olarak açma ve kapama düğmesi olamadan ve arama tuşları olmadan, tüm Radio Koleksiyoncuları gezdiğim halde, böyle Radionun benzeri ve eşi görmedim..1905-1930 yıllarda tamburla arayarak arama yapmış. açma kapama düğmesi tamamen kapak düğmesiyle çalışıyor.çok ilginç bir radio'dur" diye konuştu.

Müzede silah, tüfek, kılıç, çömlek, kama, semer ve lamba gibi birçok tarihi eşyanın bulunduğunu aktaran Çalışkan "Alaplı'da çok önemli bir müze yapma hayalim var. Buraya daha çok insan ziyarete gelir. Müzenin gelirlerini de ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceğim." dedi.