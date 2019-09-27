10 yıldır yolu bozuk olan yol asfaltlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Aydıncık ilçesi Yeniyörük ve Teknecik mahallelerini birbirine bağlayan ve bir grup yolu olan 10,5 kilometrelik arızalı ve stabilize yolu asfaltlayarak, vatandaşları 10 yıldır özlem duydukları düzgün ve kullanışlı yola kavuşturdu.



Büyükşehir Belediyesi, üç gün aralıksız sürdürdüğü çalışmayla 10,5 kilometre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğindeki yola ilk olarak serme ve sıkıştırma işlemi gerçekleştirdi. Ardından yolda birinci kat sathi asfalt kaplama yapan ekipler, ikinci kat sathi asfalt kaplama işleminin ardından da yolu düzgün ve kullanışlı bir asfalta kavuşturdu. Yarmasu, Bereket ve İshaklar mahallelerine gitmek isteyen vatandaşlar, önceden Gülnar merkeze uğramak zorunda iken, yapılan grup yolu çalışması ile ilçe merkezine uğramadan gidecekleri mahalleye ulaşma imkanı buldu. Yapılan asfalt çalışması ile yol kullanıma elverişli bir hale gelirken, bölgede ceviz ve badem üretimi yapan üreticilerin de yüzü güldü. Bölgede üretimi yapılan ürünlerin vatandaşın sofrasına ulaştırılmasını da kolaylaştıran asfalt çalışması ile üreticiler de ve satıcılar da rahat bir nefes aldı. Yapılan yol ile ayrıca Anadolu'da konar-göçer üretim ve yaşama biçimini sürdüren son topluluk olan Sarıkeçililer'in göç yolu da kısalmış oldu. Yapılan grup yolu çalışması ile daha önce Gülnar'a uğrayarak Karaman'a geçen Sarıkeçililer, artık direkt Karaman'a gidebilecek. Kasım ayında dönmesi beklenen Sarıkeçililer, yapılan yolu kullanarak göç yollarını da kısaltmış olacak. Asfalt çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, duygularını dile getirerek, seslerine kulak verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.



Teknecik Mahalle Muhtarı Mustafa Azgın, 10 yıldır bozuk olan yolun 2017'de genişleme çalışmasına alındığını ancak asfaltlanmadığı için arızalı bir şekilde kaldığını belirterek, "Yaklaşık 10-15 sene önce asfalt döküldü. 2017'de genişleme çalışması yapıldı. O yıldan bu yana zaman zaman genişleme çalışması yapılan yerlerde makinelerin de yolu bozmasından kaynaklı tamamen stabilize hale geldi. Bu yıl yapım programına alındı. Mahallem ve şahsım adına Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum" dedi.



Mahallelinin yapılan çalışmadan memnun kaldıklarını dile getiren Azgın, "Mahallelinin yaklaşımı memnun olmaktan daha öte, tarifi mümkün olmayan bir şey. Şimdi tankerin ısınması için köye gittik, orada ayrı bir sevinç içerisindeydiler" diye konuştu.



Yeniyörük Mahallesi eski muhtarı Ömer Çiçek ise "Tek bir taş koyandan Allah razı olsun. Benim evim burada, yolun üstünde. Ben bir yıldır burada toz yedim. Ama çok şükür şu iki gündür tozdan kurtulduk. Onun sevincinden iki gündür uyuyamıyorum. Asfalt döküldüğü için şahsım ve mahallem adına çok mutluyum. Buranın yolu Konya'ya kadar uzanıyor. Buraya birçok yerden daha önce asfalt dökülmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı. - MERSİN