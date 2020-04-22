10 yıllık bakkal, nakit sıkıntısını Halkbank'ın destek paketiyle aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından hayata geçirilen destek paketleri, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı sağlıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan ve 10 yıldır bakkal dükkanı işleten Hakan Batur (36) da bu süreçteki nakit ihtiyacını, Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'nden yararlanarak giderdi.

Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından önce işlerinin gayet iyi olduğunu ancak bu süreçten işlerinin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Batur, "Koronavirüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Devletimiz bu süreci çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Özellikle sağlık alanında çok başarılı işlere imza attı. Ekonomik anlamda da çok etkili destek paketleri açıkladı." diye konuştu.

Bugünlerin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını vurgulayan Batur, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ödemelerimizde aksaklık yaşadık. Nakde ihtiyacımız oldu. Biz de Halkbank Esnaf Destek Paketi'ne başvurduk. Halkbank bize çok kolaylık sağladı. Bizden herhangi bir belge ve kefil de istemedi, kolaylık gösterdiler. Yaklaşık 2 günde kredi başvurum onaylandı. 25 bin lira kredi çektik."

"Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti"

Batur, eskiden kredi için bir bankaya müracaat edildiğinde bir sürü şey istendiğini ve onay sürecinin uzun olduğunu, şimdi ise kredi işlemlerinin çok kısa sürede tamamlandığını ifade etti.

Çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Batur, şöyle dedi:

"Devletimiz, hükümetimiz salgın nedeniyle esnafa büyük bir kolaylık sağladı. Biz de bundan faydalandık. Çok memnunuz. Bu işe vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Salgın sürecinde devletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah koronavirüs salgını, devletimizin önlemleri, çalışmaları ve insanların da tedbiriyle kısa sürede bertaraf edilir."