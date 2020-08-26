10 yıllık sorun çözülüyor - Son Dakika

10 yıllık sorun çözülüyor

Sivas'ın 10 yıldır gündemden düşmeyen sorunlarından olan Sebze Halinin, tadilat ve çevre düzenlemesi ile sorunu çözüme kavuşuyor.

10 yıllık sorun çözülüyor, System.String[]

Sivas'ın 10 yıldır gündemden düşmeyen sorunlarından olan Sebze Halinin, tadilat ve çevre düzenlemesi ile sorunu çözüme kavuşuyor.

Sivas merkez Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Sivas Belediyesi ve özel mülkiyetlere ait Perakende Sebze Halinin tadilat ve çevre düzenlemesi projesi 28 Ağustos Cuma günü yapılacak ihaleyle başlıyor. Mevcut durumu ile insan trafiğinin olumsuz yanları, ticaretin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, alana düzen getirilebilmesi ile görüntü ve gürültü kirliliğinin giderilmesi, sebze hali esnafının kış aylarında çektiği sorun ve sıkıntıların son bulması nedeniyle yeni bir proje çalışmasının yapılması talimatını veren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda Perakende Sebze Hali esnafıyla bir araya geldi.Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül'de katılım gösterdi. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu sunum yaparak projenin detaylarını anlattı.

Sivas'ın 10 yıldır gündemde olan sorunu çözüme kavuşuyor

Toplantıda konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sebze halinin sorunlarının yaklaşık 10 yıldır gündemde olduğunu belirterek "28 Ağustos Cuma günü Perakende Sebze Hali Projemizin ihalesi yapılacak. Bu ihaleyle birlikte süreçte başlamış olacak. Projemizi bu aşamaya getirmek kolay olmadı. Anıtlar kurulunun müdahil olduğu bir alanda proje gerçekleştirmek zor oluyor. Biz gerekli izinleri alarak projemizi oluşturduk. Bundan sonraki yol haritamızı belirlemek üzere siz sebze hali esnafımızla da istişare ederek çalışmalarımıza başlayacağız. Yaklaşık 10 yıldır gündemde olan bir konuydu. Özellikle kış aylarında hem sebze hali esnafımızın hem de Sivaslı hemşerilerimizin sorun yaşadığı bir alanda çözüm odaklı hizmet etmemiz gerekiyor. Bundan önce de burayla ilgili bir proje hazırlanmıştı görsel olarak güzel ancak farklı nedenlerle özellikle mülkiyet noktasındaki sorunlardan dolayı fazla ilerleme kat edilememiş. Gerek seçim dönemi gerekse de seçimden sonra sizlerle bir araya geldiğimizde perakende sebze halinin etrafının düzenlenmesi ve üstünün kapatılması noktasında bir talep olmuştu. Tabi sadece üstünün kapatılması sorunu çözmüyor. Burada projeyi aşama aşama yapacağız. 1. aşamada Sebze halinin orta bölgesinde bulunan yaklaşık 4800 mlik açık alanın kapatılması ve altyapısının tamamlanması 2. aşamada mimari ve statik uygulamalar, altyapı, cephe ve çevre ıslahı gibi konular ele alacağız. Dükkanların hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunması ile birlikte; yeni tezgah düzeni, yaya sirkülasyon alanlarının düzenlenmesi, esnafın daha uygun şartlarda ticari faaliyetlerini yapabilmesi gibi amaçları hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Perakende sebze hali cazibe merkezi haline geliyor

Başkan Bilgin, tarihi unsurların cazibesinin artmasını ve algılanmasının iyileşmesini hedeflediklerini dile getirerek, "Burada Perakende Sebze Halinin kuzeyinde bulunan asma kahveler olarak bilinen yapı kamulaştırılmak sureti ile yıkılacak bölgenin otopark, dinlenme, bekleme alanlarına dönüşmesi sağlanacak; alanın görünürlüğü de artırılacak. Yapıda bulunan çatı sökülecek yeni çatı imalatı yapılarak çatı kaplaması yenilenecek, anten, kablolar, çirkin görüntü oluşturan unsurlar kaldırılacak. Alanda merdiven, rampa, korkuluk gibi halkın rahat kullanmasını sağlayacak her türlü tedbir alınmasını hedefliyoruz. İç ve dış cephelerde bulunan beton sundurmaların binanın statiğini etkileyecek olan kısımları kırılacak ve dükkanlara tek tip tente uygulaması yapılacak. Bina iç ve dış cephelerinde doğramaların tamamı sökülecek alüminyum doğrama imalatı ile yeniden dizayn edilecek. Cephedeki tabela aydınlatma armatürleri, Klima ve depolama unsurları kaldırılacak ve tek tip cephe kaplaması (kolonlar mekanik montaj limrataşı, diğer kısımlar alüminyum kompozit) yapılarak görüntü sadeleştirilecek. Bina içindeki ve dışındaki altyapı, elektrik, doğalgaz, şebeke suyu, yağmurlama ve kanalizasyon unsurları tamamen yenilenecek. Zemin kaplamaları, kaldırım ve yol kaplamaları sökülecek yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme ile birlikte çevresindeki tarihi unsurların açığa çıkması zemin kaplamalarının bazalt kaplama ile değişmesi ile birlikte şehir mobilyaları, aydınlatma direkleri, otopark çizgileri ile uygulamalar yapılarak perakende sebze hali ile birlikte tüm tarihi unsurların cazibesinin artması ve algılanmasının iyileşmesini amaçlıyoruz" dedi. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Mehmet Akgül, Çarşıbaşı, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 10 yıllık sorun çözülüyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi         
14:57
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor         
14:39
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü         
14:25
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı         
14:02
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı         
12:37
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti         
12:20
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı         
11:38
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı         
10:58
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi         
10:33
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor 28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor         
09:18
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın         
22:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 19:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 yıllık sorun çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei