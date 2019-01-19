Son Dakika Haberleri: 10 Yıllık Süreç Masaya Yatırıldı

10 Yıllık Süreç Masaya Yatırıldı

19 dakika önce

Kırklareli'nde 2016 ve 2026 yılları arasında yapılması gereken ve yapılacak olan tüm yatırım ve projelerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

10 Yıllık Süreç Masaya Yatırıldı, System.String[]
Kırklareli'nde 2016 ve 2026 yılları arasında yapılması gereken ve yapılacak olan tüm yatırım ve projelerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kırklareli'nde ilk kez ve diğer kurumlara örnek olacak toplantıda Milli Eğitim açısından 10 yıllık süreç masaya yatırıldı.

2016 ve 2026 yılları arasında yapılması gereken ve yapılacak olan tüm yatırım ve projelerin görüşüldüğü toplantıda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatlarıyla geçtiğimiz yıllarda Merkez İlçe, Lüleburgaz İlçesi ve Babaeski İlçesinde ihaleleri yapılıp okul yapılması gereken ancak çeşitli nedenlerle yapılamayan okul ihaleleri yapılarak okulların yapılacağı müjdesi verildi.

Gerçekleşen toplantıda ayrıca, Merkez ve tüm ilçelerdeki okulların genel fizibilite raporlarının incelemesi, Kırklareli'ndeki öğrencilerinin genel başarı durumları görüşülerek, kent geneli eğitim öğretimin genel durumu konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Merkez, Kırklareli, Güncel
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