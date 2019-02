100.000 Destek Noktası Denenebilir!

BIST 100… Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %20,00'lik yükselişi ile FLAP olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde %-19,81'lik düşüşü ile ALBRK oldu. Ancak küresel bazlı resesyon endişelerinin hisse piyasalarını negatif etkilemeye başlaması ile ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki olumlu haber akışının etkisinin kalıcı olacağını düşünmüyoruz ve kısa vadeli etkisini de çoktan göstermiş olabilir. Bu hafta açıklanacak olan yurtiçi Cari Hesap, Sanayi Üretimi (Perşembe) ve Ocak Bütçe Dengesi (Cuma) verileri takip edilecektir.

USDTRY… Primli Yükseliş Sonrası Yatay... Haftaya primli başlayan Dolar, Türk Lirasına karşı yükseliş gösterip 5,27 seviyelerinde test etmişti. Hafta boyunca yatay seyrine devam eden USDTRY 5,28 seviyelerinde seyretmektedir. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini korusa da global resesyon ile ilgili endişeler ve haber akışları etkisini arttırmakta olup, Dolar'ı global bazda değer artışını destekliyor. Bölgesel Jeopolitik riskler ile Mart yerel seçimlerinin yaklaşması, Türk Lirası ile ilgili risk faktörlerini arttırmaya devam etmektedir. Ayrıca Cuma günü Moody's, Türkiye ile ilgili derecelendirme raporunu yayımlayacak olması dalgalanmayı arttırabilir.

EURTRY… Euro'nun Değer Kaybının Hızlanması ile Negatif... Geçen hafta boyunca 6.00 seviyelerini test eden EURTRY, EURUSD'nin değer kaybı tekrardan ivmelenmeye başlayıp 5,95 seviyelerinin altını test etti ancak sabah saatlerinde toparlanarak 5,97 seviyelerinde seyrediyor. Euro'daki değer kaybının hızlanması ile yatay yada aşağı yönlü hareketler görülebilir.

EURUSD… Euro Bazlı Riskler Fiyatlara Girmeye Başladı... Avrupa Birliği (AB) 2019 yılına ilişkin Euro Bölgesi büyüme tahminini düşürmesi, İtalya'nın resesyon yaşaması ve Brexit belirsizliği gibi faktörler fiyatlamanın içine girmeye başlıyor. Euro'nun değer kaybı hızlanarak 1,13 seviyesinin altında seyrediyor. Risk faktörleri ile ilgili Avrupa tarafından gelecek haber akışı takip edilecektir.

XAUUSD… Global Risk İştahının Azalması ile Pozitif… ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam etmesi, ve Şubat ayında planlanan ABD-Çin görüşmesinde Trump'ın "ateşkes" süresinin uzatılabileceğini söylemesi ile risk iştahının artmasına yönelik tepki hareketleri gösterse de global bazda negatif faktörlerin çoğalmaya başlaması ons altının primli seyrinin devamlılığını sağlıyor. 1310 US$ seviyelerinden toparlanan ons altın tekrardan 1320 US$ seviyelerini test ettikten sonra 1308 US$ seviyelerine çekildi.

GLDGR… Altının Değerlenmesi ile Pozitif… Global haber akışı ile ons altının yukarı seyri ve USDTRY'nin yatay seyretmesi ile gram altın 223 TL seviyelerini test ediyor.

BRENT… Datalar Sonrası Pozitif … OPEC üyesi Venezuela'nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinden pozitif haberler gelse de, Çin'de ki temerrüt haberleri talep bazlı aşağı yönlü riskleri arttırmaktadır. Ayrıca Rusya'nın da ekonomisinde daralma beklemesi ve AB'nin geçen hafta büyüme beklentilerini düşürmesi ile birlikte İtalya'da yaşanan resesyon talep bazlı endişeleri arttıran faktörler olarak gündemini korumaya devam etmektedir. Öte yandan ticaret görüşmelerinden olumlu haberler gelmesi global talebi pozitif arttıran bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabah saatlerinde 64 US$ seviyelerinde seyrediyor.

S&P 500… Primli Seyri Devam Ediyor… Goldman Sachs'ın mevcut risklerden kaynaklı 2019'un son rallisi olabileceğini ve küresel büyümeye yönelik endişelerin artmasına rağmen primli seyri devam ediyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki olumlu haber akışından güç alması ve ABD'de hükümetin kapanma riskinin ortadan kalkmış olmasına rağmen yukarı yönlü yükselişin mevcut risklerden fazla güçlü olamayacağını düşünüyoruz.