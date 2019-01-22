100.000 Direncinden Geri Döndü

Endeks gün sonunda 97.955 (%-0,51) seviyesinden kapandı. %15,63 yükseliş ile en çok dikkat çeken hisse BERA olup, düşüş tarafında en çok dikkat çeken hisse ise GARAN (%-2,95) oldu. Yurtdışında piyasa tarafından FED'ın faiz arttırma endişelerinin azalması ve küresel ticaret üzerindeki iyimser beklentiler, küresel hisse senedi piyasalarında ralliye sebep oldu. Global etkisini gördüğümüz bu nakit girişi BIST üzerinde de etkisini göstererek dün 100.000 seviyesini test etti. Haftasonu yapılan Trump-Erdoğan telefon görüşmesinde, birlikte ortak hareket etme vurgusu yinelenmesi jeopolitik gerilim açısından pozitif bir faktördür. Dün görülen tepki satışının kısa olmasını beklemekte olup, yükselişin devamlılığı beklenmekte. Sabah itibariyle Asya piyasaları ABD vadelileri negatif seyir izlemekte.

USDTRY… Yatay Seyri Devam Ediyor... Geçen hafta açıklanan TCMB faiz kararı ardından 5.34 seviyelerine gerileyen USDTRY dün açıklanan Merkezi yönetim borç stokunun aralık sonu itibari ile 1 trilyon 67 milyar lira olarak açıklanmasının ardından sakin ve yatay seyretti. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliği korumakta olup, herhangi bir jeopolitik risk, aşırı dalgalanma veya negatif haber akışı olmadığı sürece bu yatay seyrin devamlılığı Türk varlıkları için olumlu bir gelişme olmaya devam edecektir. IMF'nin dün açıkladığı 2019 yılı küresel büyüme tahminlerini düşürdü ve Türkiye'de ekonomik daralmanın beklenenden daha derin olacağını raporunda belirtti.

EURTRY… Euro'nun Yatay Seyri Devam... Avrupa tarafından gelen negatif ekonomik verile ile yatay hareket eden Euro, Türk Lirası karşısında hafif primli seyrine devam etmektedir. EURTRY, sabah saatlerinde 6.07 seviyelerinde seyretmektedir.

EURUSD… Belirsizlikler Gündemini Koruyor... Geçen hafta Salı akşamı İngiltere parlamentosunda yapılan Brexit oylamasının reddedilmesi üzerine İşçi partisinin güvensizlik oylaması istemesi üzerine dün akşam yapılan oylama May'e güven oyu verilmesine rağmen mevcut Brexit belirsizliği halen devam etmektedir. Bunun ile birlikte İtalya'da popülist politikalara rağmen ekonomik olarak risklerin devam etmesi ve dün Almanya ÜFE rakamlarının beklenenin altında gelmesi piyasanın kısa vadeli negatif fiyatlaması etken olan faktörlerdir. İlgili haber akışları takip edilecek olup, parite 1.1360 seviyelerine geri çekilmiştir.

XAUUSD… 1295 Seviyelerinden Geri Çekilme Devam Etmekte… ABD-Çin arasında yaşanan ticaret, görüşmelerindeki olumlu beklentiler ve IMF'in 2019 yılı global büyüme beklentilerini %3.5'a indirmesi global resesyon endişelerini arttırması ile birlikte son haftalarda Altın fonlarında (ETF) 2013'ten beri en yüksek giriş görülmeye devam etmektedir. Global risk iştahı ve global risk dengeleri açısından yatay bir görünüm vermesine rağmen altın sabah saatlerinde kar satışları ile birlikte 1279 seviyelerine geri çekilmiştir.

GLDGR… Değer Kaybında Yavaşlama Görülmekte… TCMB faiz kararından sonra değer kazanan Türk Lirasının değerinin yatay seyretmesi ve altının hafif satışlı seyri ardından gram altın 219TL seviyelerini test etmektedir.

BRENT… Tepki Yükselişi Devam Etmektedir… Geçen hafta açıklanan verilerin olumlu gelmesi ile 60US$ desteğini devam ettiren petrol, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ile ilgili pozitif beklentiler ile birlikte primli seyrine devam ediyor. ABD-Çin görüşmeleri ile ilgili haber akışı takip edilecek olup, durgunluk ile ilgili endişeler halen Brent'e aşağı yönlü baskılayıcı unsurlardan birini oluşturmaktadır. Özellikle IMF'in global büyümeyi aşağı yönlü revize etmesi bu endişeleri arttırıcı bir haber akışı olarak görülmektedir.

S&P 500… Tepki Yükselişinden Sonra Yatay… Yılın başından beri yükselişine devam eden endeks, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin iyi sonuçlanacağına dair piyasayı beklentiye sokması ve Trump'ın Demokratlar ile Meksika duvarı karşılığında ABD'ye gelen göçmenler konusunda bazı imtiyaz tanıyabileceği teklifini bildirmesi olumlu olsa da IMF gibi kurumların ekonomik görünüm ile ilgili raporları bu faktörleri nötrleyebilecek nitelikte olup, ilgili haber akışları takip edilecektir. Dün Martin Luther King günü nedeniyle ABD piyasaları tatil olduğu için endeks vadelileri ve endeksin bugün hareketli olması beklenmektedir.