Son Dakika Haberleri: 100.000 TL 'lik Bir Gün Geçirmek

100.000 TL 'lik Bir Gün Geçirmek

1 saat önce

Ben Enes Batur, amca ma özel 100.000 TL lik özel bir gün geçirmek lüks pahalı zengin bir doğum günü sürprizi videosu, limuzinle dolaştık, yat ta kahvaltı yaptık gemi ile denizde, kral dairesinde kalıp değişik bakımlar yaptırdık, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, amca ma özel 100.000 TL lik özel bir gün geçirmek lüks pahalı zengin bir doğum günü sürprizi videosu, limuzinle dolaştık, yat ta kahvaltı yaptık gemi ile denizde, kral dairesinde kalıp değişik bakımlar yaptırdık, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:04 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasemin Şefkatli, Sevgilisi İdo Tatlıses'in Doğum Günü İçin Stüdyoya Girerek Şarkı Söyledi Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu

Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 21:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100.000 TL 'lik Bir Gün Geçirmek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]