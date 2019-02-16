100.000 TL 'lik Bir Gün Geçirmek
1 saat önce
Ben Enes Batur, amca ma özel 100.000 TL lik özel bir gün geçirmek lüks pahalı zengin bir doğum günü sürprizi videosu, limuzinle dolaştık, yat ta kahvaltı yaptık gemi ile denizde, kral dairesinde kalıp değişik bakımlar yaptırdık, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, amca ma özel 100.000 TL lik özel bir gün geçirmek lüks pahalı zengin bir doğum günü sürprizi videosu, limuzinle dolaştık, yat ta kahvaltı yaptık gemi ile denizde, kral dairesinde kalıp değişik bakımlar yaptırdık, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:04 Kaynak: Youtube
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