Son Dakika Haberleri: 100.000 TL Yayıncı Takipçilerime Bağışladım

100.000 TL Yayıncı Takipçilerime Bağışladım

1 saat önce

Ben Enes Batur, 100.000 TL Canlı Yayında takipçilerime bağışladım onlar canlı yayındayken Dlive üzerinden canlı yayın yaptım ve onlara canlı yayında bin lerce TL para yolladım aynı Twitch gibi olan bu platformda Dlive da güzel bir yayıncı bağış yayınıydı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video...

Ben Enes Batur, 100.000 TL Canlı Yayında takipçilerime bağışladım onlar canlı yayındayken Dlive üzerinden canlı yayın yaptım ve onlara canlı yayında bin lerce TL para yolladım aynı Twitch gibi olan bu platformda Dlive da güzel bir yayıncı bağış yayınıydı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:02 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
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