100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" Başvuruları

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yürütülen yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda burs verilmesini kapsayan "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" için başvurular alınmaya başlandı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yürütülen yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda burs verilmesini kapsayan "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" için başvurular alınmaya başlandı. Üniversiteler, başvurularını 11 Ocak 2019'a kadar yapabilecek.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli tematik alanda verilecek "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"nın bahar dönemi başvuruları başladı.



Yükseköğretim kurumları, burs programının 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi için başvurularını "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" internet adresinden 11 Ocak 2019'a kadar yapılabilecek.



İlan edilen öncelikli alanlardan en fazla 10'u için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapılacak.



Öğrencilere yönelik başvurular, yükseköğretim kurumlarının başvurularının sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecek.



Programla ilgili diğer bilgilere ve burs programı kapsamındaki öncelikli alanların listesine YÖK'ün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

8 Aylık Hamile Olduğunu Sanan Kadının Karnından Dev Miyom Çıktı

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal: Asgari Ücret Alan Oyuncularımızla Fenerbahçe ile Aynı Puanı Topladık

Beşiktaş'ın Brezilyalı Oyuncusu Vagner Love, Takımdan Ayrılma Kararı Aldı

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı