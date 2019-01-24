Son Dakika Haberleri: 100 Akciğer Uzmanı Bilimsel Bulmadı, Dizel Yasağı Yeni Bir Boyut Kazandı

100 Akciğer Uzmanı Bilimsel Bulmadı, Dizel Yasağı Yeni Bir Boyut Kazandı

28 dakika önce

ALMANYA'da dizel motorlu araç yasağı yeni bir boyut kazandı.

100 Akciğer Uzmanı Bilimsel Bulmadı, Dizel Yasağı Yeni Bir Boyut Kazandı, System.String[]
ALMANYA'da dizel motorlu araç yasağı yeni bir boyut kazandı. Bir çok kent daha önce mahkeme kararıyla Euro 4 ve Euro 5 dizel motorlu araçların emisyon gazı nedeniyle belli bölgelerde trafiğe çıkmalarını yasakladı. Yasağın ülke genelini kapsamasına yönelik tartışmalar devam ederken Avrupa Birliği'nin insan sağlığı için belirlediği egzoz gazı sınırlamasını inceleyen Almanya'daki 100 akciğer uzmanı doktor, yaptıkları ortak açıklamada belirlenen üst sınırın herhangi bir ciddi araştırmanın sonucuna dayanmadığı ve ciddiye alınıp alınmaması konusunda tereddütlerin olduğunu duyurdular.

ADAC KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK

Bunun üzerine Alman Otomobil Kurumu'nun (ADAC) dizel motorlu araçların çevreyi ne kadar kirlettiğine ilişkin bir araştırma yapması kararlaştırıldı. ADAC yönetiminde yapılan açıklamada incelemelerden sonra raporun kamuoyuna duyurulacağı duyuruldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:57 

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