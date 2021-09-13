Üye Girişi
"%100 Arabesk" programı, arabesk müziği TRT Müzik ekranına taşıyor - Son Dakika

"%100 Arabesk" programı, arabesk müziği TRT Müzik ekranına taşıyor

13.09.2021 13:39

İstanbul Arabesque Project grubunun "%100 Arabesk" programı, her pazar 19.45'te TRT Müzik'te izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Arabesque Project grubunun "%100 Arabesk" programı, her pazar 19.45'te TRT Müzik'te izleyiciyle buluşuyor.

Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve Gülden Karaböcek'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin seslendirdiği arabesk müziğin sevilen eserleri, grubun rock enstrümanlarına dayalı düzenlemeleriyle müzikseverlere sunuluyor.

"Yeni Nesil Arabesk" mottosuyla, 2009'da hayata geçen grubun üyeleri, kuruluş hikayesini, %100 Arabesk programını ve aldıkları tepkileri AA muhabirine anlattı.

"Hayalimiz ülkemizi yurt dışında temsil edebilmek"

Grubun kurucusu ve davulcusu Barbaros Akbulut, 12 yıl önce İstanbul Arabesque Project'i kurduğunu belirterek, "O yıllarda çeşitli pop şarkıcılara eşlik ediyor, rock müzik gruplarında görev alıyordum ama içimde bitmez tükenmez bir arabesk aşkı vardı. Yabancı müzik dinlediğim kadar Müslüm Gürses'ten, Orhan Gencebay'dan, Hakkı Bulut'tan kopamıyordum." dedi.

Arabesk müzikle 13 yaşında tanıştığını aktaran Akbulut, arabesk müzikte davul ve gitar seslerini duymadığını, "Acaba bu sesleri arabesk müziğe nasıl ekleyebilirim?" düşüncesiyle böyle bir grup kurmaya karar verdiğini söyledi.

Barbaros Akbulut, 2009'dan itibaren 5 albüm, 4 single ve yüzlerce konser yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Grubun adında 'project' olması sebebiyle müzikal gelişimimiz devam ediyor. Hala bir şeyler arıyoruz. Biz hepimiz aslında rock kökenli müzisyenleriz. Bluesdan heavy metale kadar bir skala arasındaki müzik yelpazesine grubumuzu oturtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda grubumuzda değişimler de oldu. Ama kadromuz 4 yıldır değişmedi. Ben 12 yıldır varım, kurucu olarak. İnşallah böyle de devam ederiz. Müzikal arayışlarımız hiç bitmeyecek. Orhan Gencebay nasıl çalışmalarına 'deneysel müzik' adını veriyorsa biz de herhalde hep arayış içinde olacağız."

Dünya müziğiyle de çok yakından ilgili olduklarını ve kendi gruplarına dünya müziğinde bir yer aradıklarını aktaran Akbulut, "Hayalimiz, ülkemizi yurt dışında temsil edebilmek. Bunun için yanıp tutuşuyoruz. Senelerdir bütün müzikal düzenlemelerimizi bu yönde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Birtakım tepkiler aldık ama biz arabeskten hiç uzaklaşmadık"

Gitarist Serkan Öngel de sunumu ve dinlemesi daha kolay bir müziği üretmek ve müzikseverlere sunmak niyetinde olduklarına vurgu yaptı.

Kendilerine gelen iyi ve kötü yorumlara da değinen Öngel, şöyle konuştu:

"İnsanlar arabesk müziği yaylı ve vurmalıların olduğu biçimlerde dinliyordu. Bir kesim de bu enstrümanlara uzak olduğu için dinlemiyordu. Biz bu ikisinin sentezini yaptık. Bazı noktalarda özellikle çok koyu arabesk müzik dinleyenlerde bir ön yargı yaratmış oldu. Daha modern müzik dinleyenler için de arabeski oraya sıkıştırdığımız yönünde birtakım tepkiler aldık ama biz arabeskten hiç uzaklaşmadık. Nihayetinde samimi bir sonuç oldu ve koyu arabeskçiler de bunu sever ve kabullenir hale geldi."

Öngel, arabesk müziğin devlet televizyonlarında yer bulamadığı dönemlerin yaşandığına işaret ederek, "Biz bunun sunumla değişebileceğini göstermiş olduk. Şimdi TRT'de "%100 Arabesk" adında program yapacak seviyede, herkesin ulaşabildiği ve hatta sahip çıktığı bir müzik türü haline geldi. Bunda çok küçük bir payımız varsa çok mutlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programın pazar günleri yayımlandığını sözlerine ekleyen Öngel, arabesk müziğin en başından bugüne halini göstermeye çalıştıklarının altını çizdi.

"Sosyal medya hesaplarımızdan çok güzel mesajlar alıyoruz"

Grubun vokali Göktuğ Varyozdöken ise programın her bölümünde yaklaşık 9 parça çaldıklarını ve 13 bölümde, 108 şarkılık bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıktıklarını ifade etti.

Konserlerde çalmadıkları parçaları da programda çaldıklarını kaydeden Varyozdöken, "Bu açıdan inanılmaz güzel tepkiler alıyoruz. Programın yayınlandığı günlerde sosyal medya hesaplarımızdan çok güzel mesajlar alıyoruz. Umarım bu programın devamı da gelir." diye konuştu.

Açık hava ve mekan konserlerinin de devam ettiğini belirten Varyozdöken, eylül ayında İstanbul, Yozgat, Adapazarı ve Bursa'da, ekim ayında ise Avusturya, Berlin ve Hamburg'da konser vereceklerini dile getirdi.

Göktuğ Varyozdöken, çok küçük yaşlardan beri arabesk türünde şarkılar söylediğini, Batı müziği üzerine müzik eğitimi aldığını aktararak, "Vokal olduğum için en önde duruyorum ama bu işin kemik kadrosunda 3 kişiyiz. Arabesk müziği çağdaş enstrümanlarla söylemek, benim için ayrı bir keyif oluyor." dedi.

Orhan Gencebay, İstanbul, Müzikal, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '%100 Arabesk' programı, arabesk müziği TRT Müzik ekranına taşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:41 "Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı çeteye operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti 13:20 Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar 12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 12:22 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi 11:58 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor 11:53 Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum 11:28 Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı 11:15 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı

Son Dakika Haberleri
13:42 Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı
13:41 "Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı çeteye operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı
13:28 Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya sert eleştiri: Çare bulamıyor
13:19 Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti
12:56 İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti
12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
12:19 Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi
12:12 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var
12:00 Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı
11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı
Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı         
13:43
Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya sert eleştiri: Çare bulamıyor Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya sert eleştiri: Çare bulamıyor         
13:28
İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti         
12:56
Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık         
12:29
Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var         
12:13
Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı         
11:54
Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz         
11:48
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak         
11:00
Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı         
10:20
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 13:48:51. #1.13#
SON DAKİKA: "%100 Arabesk" programı, arabesk müziği TRT Müzik ekranına taşıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement