100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı - Son Dakika

Ceylanpınar ilçesinden gelen ve Hatay sınırına doğru gidecek olan 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.



Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden gelerek Şanlıurfa'ya ulaştı. Akçakale çevre yolundan jandarma ve polis eskortluğunda ilerleyen 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların tugaydaki yakıt ikmallerinin ardından Hatay sınırına doğru gideceği öğrenildi. - ŞANLIURFA