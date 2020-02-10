100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı - Son Dakika

100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı

6 saat önce

Ceylanpınar ilçesinden gelen ve Hatay sınırına doğru gidecek olan 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı, System.String[]

Ceylanpınar ilçesinden gelen ve Hatay sınırına doğru gidecek olan 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.


Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden gelerek Şanlıurfa'ya ulaştı. Akçakale çevre yolundan jandarma ve polis eskortluğunda ilerleyen 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların tugaydaki yakıt ikmallerinin ardından Hatay sınırına doğru gideceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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