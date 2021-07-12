100 bayan personel istihdam edilecek - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 100 bayan personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İPLİK ÜRETİMİNDE ÇALIŞACAK 100 BAYAN ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl OSB'de üretimini sürdüren Göliplik firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Göliplik firması; iplik üretim tesisinde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 18-45 yaş arası, İşkur iş başı eğitim programı dahilinde çalışabilecek, üretimde, vardiyalı sistemde ve ayakta çalışabilecek 100 bayan personel alımı yapılacak. Çalışanların çocukları için kreş imkanı, ikramiye ve sosyal hakların bulunduğu firmada çalışmak isteyenler için başvurular 14 Temmuz Çarşamba günü 13.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."