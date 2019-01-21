Son Dakika Haberleri: 100 Bin Avroluk Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

100 Bin Avroluk Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

26 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) bahane ederek 100 bin avrosunu dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

100 Bin Avroluk Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) bahane ederek 100 bin avrosunu dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile Edirne'de gözaltına alınan İ.D'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İ.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Kendini polis olarak tanıttı"

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne 11 gün önce başvuran N.Ş, ev telefonundan arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp "Bankadaki paranız FETÖ tarafından çekilecek, onlar çekmeden çekmeniz gerekiyor." dediğini, bunun üzerine bankadan çektiği 100 bin avroyu söz konusu kişiye verdiğini öne sürmüştü.


Bunun üzerine harekete geçen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek İ.D'yi (22) Edirne'de yakalamıştı.

Gözaltına alınan İ.D'nin evinde yapılan aramada, 15 bin 500 avro ele geçirilmiş ve şüphelinin 2016 yılından bu yana birçok vatandaşı dolandırdığı belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:35 Kaynak: AA

Polis, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü

Paranı Fetö Çekecek' Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı Polis, Akaryakıt Hırsızlarını Suç Üstü Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 10:01:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100 Bin Avroluk Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]