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100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı - Son Dakika

100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı

04.10.2021 09:32

100 bin genci zehirleyeceklerdi.

100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı

Bursa'da film sahnelerinin aratmayan kovalamaca kameralarda

Polislerden araçla kaçan uyuşturucu satıcısı nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

O anlar drone ile görüntülendi

BURSA - Bursa'da narkotik polisi son yılların en büyük operasyonuna imza attı. Nefes kesen takiple binlerce genci zehirleyecek 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fırtına isimli köpeğin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan bir zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyon anı drone ile de havadan takip edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ile yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibe başladı. Ekipler şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı takibe aldı. Drone destekli yapılan takip sonucu polis ekiplerini fark eden şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Kısa süren kovalamaca sonrası şüphelinin bulunduğu otomobilin önü kesilerek durduruldu. Operasyonda L.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Narkotik detektör köpeği Fırtına'nın araçta yaptığı aramalarda ise spor çanta içinde 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan L.A. tutuklandı.

100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı
100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı
100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı
100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı
100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı
100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı
100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı
100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı
100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı
100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı

Metamfetamin, Narkotik, Fırtına, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 100 bin genci zehirleyeceklerdi...Nefes kesen takiple böyle yakalandı - Son Dakika


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