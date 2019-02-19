Son Dakika Haberleri: 100 Bin İngiliz Brexit Partisine Kaydoldu

100 Bin İngiliz Brexit Partisine Kaydoldu

1 saat önce

İNGİLTERE'DE Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "100 bin kişi Brexit Partisi'ne kayıt yaptırdı" dedi.

100 Bin İngiliz Brexit Partisine Kaydoldu, System.String[]
İNGİLTERE'DE Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "100 bin kişi Brexit Partisi'ne kayıt yaptırdı" dedi. Farage, takipçileriyle partinin internet sitesinin linkini de paylaştı. Ancak 100 bin sayısının partinin resmi üye sayısı olup olmadığı bilinmiyor. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin 124 bin üyesi bulunuyor.

PARTİNİN EN GÜÇLÜ LİDER ADAYI

Seçim Komisyonundan 8 Şubat'ta onay alan partinin henüz tek sayfadan oluşan internet sitesinde destekçilerden ilgilerini bildirmeleri çağrısı ve bir kayıt formu yer alıyor.

Partinin en güçlü lider adayı olarak da kurucu 7 isim arasında yer alan Farage gösteriliyor. Brexit yanlılarından oluşan parti, AB karşıtlığını savunuyor. Farage, geçen günlerde de UKIP'in yeni yönetiminin partiyi İslamofobi'ye sürüklediği gerekçesiyle parti üyeliğinden de istifa etmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:05 

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