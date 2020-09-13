100 BİN İŞÇİNİN ARANDIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ TALEPLERE YETİŞEMİYOR 1 - Son Dakika

100 BİN İŞÇİNİN ARANDIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ TALEPLERE YETİŞEMİYOR 1

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı,-Ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç var. Asgari ücretin yüzde 20 üzerinde alıyorlar.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı,

-Ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç var. Asgari ücretin yüzde 20 üzerinde alıyorlar. 3 ve 4 yıllık çalışanlar ise 3 bin 500, 4 bin TL arası maaş alıyor

-Şu an satışlarımız tavan yaptı. İki ay süre veriyoruz. Koronavirüs dolayısıyla siparişlerimiz artınca en erken termin tarihimiz 40 gün. Sipariş süresi 60 güne kadar ulaşabiliyor. Yurt dışı siparişlerimizi biraz daha erken vermek için çalışıyoruz. Çünkü gemiyle de en az 20 gün yolculuğu var. Bu süreç de 3-4 ay sürebiliyor

Semih ÇALIŞKAN - Kamera Buğra BENLİOĞLU - İSTANBUL, (DHA) - MART, Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüsten olumsuz etkilenen mobilya sektöründe son aylarda satışlar ciddi oranda arttı. Düğün yapanlar ve evlerindeki ürünleri değiştirmek isteyenler sektörü hareketlendirdi. Mağaza ve atölyeler kapasiteleri artırdıklarını ifade ederken, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, sektörde ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs süreci pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüsten olumsuz etkilenen mobilya sektörü yeni normalin başladığı Haziran ayıyla birlikte hareketlendi. Düğünlerin yapılması ve evde kalma sürecinde mobilya ürünlerini değiştirmek isteyenler, mobilya mağazalarının yolunu tuttu. Taleplere yetişmeye çalışan marangoz ve atölyeler işçi sayısını artırırken, mesai saatleri de uzadı. Ancak artan talep nedeniyle siparişler yurt içinde en erken 40 günde teslim ediliyor.

ŞU AN SATIŞLARIMIZ TAVAN YAPTI

Özellikle Haziran ayından sonra taleplerin arttığını belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, Mobilyacılık sektörü koronavirüsten ilk zamanlar eksi şekilde etkilendi. Şimdi ise satışlar arttı. Koronavirüs biter gibi olduktan sonra yani sokağa çıkma yasakları bittikten sonra herkesin bir arayış içine girdiğini öğrendik. Koronavirüs nedeniyle evinde 3-4 ay kalanlar kumaşları, süngerleri kirlenen mobilyalarını değiştirme ihtiyacı hissetti. Tüm ülkede şu an mobilya değiştirme ihtiyacı var. Bu ayrıca yurt dışıyla da alakalı oradan da talepler var. Şu an satışlarımız tavan yaptı. İki ay süre veriyoruz. Koronavirüs dolayısıyla siparişlerimiz artınca en erken termin tarihimiz 40 gün. Sipariş süresi 60 güne kadar ulaşabiliyor. Yurt dışı siparişlerimizi biraz daha erken vermek için çalışıyoruz. Çünkü gemiyle de en az 20 gün yolculuğu var. Bu süreç de 3-4 ay sürebiliyor ifadelerini kullandı.

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE 100 BİN İŞÇİYE İHTİYAÇ VAR

Her atölyede, her fabrikada işçi aranıyor diyen Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, Şu an 50 bine yakın sadece mobilyanın kendisine aşağı yukarı 50 bin de tedarikçilerimiz yani metalci, kaynakçı, zımbacı, süngerci, kumaşçı gibi sektörlerde ihtiyaç var. Şu an acil işçi ihtiyacımız var şeklinde konuştu. Ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç olduğunu belirten Balcı, Asgari ücretin yüzde 20 üzerinde alıyorlar. 3 ve 4 yıllık çalışanlar ise 3 bin 500, 4 bin TL arası maaş alıyor diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİNDE EVDE OLANLAR MOBİLYALARINI DEĞİŞTİRME İHTİYACI DUYDU

Mobilya satış mağazası yetkilisi Sinan Karaoğlan şunları söyledi; Pandemiyle birlikte Mart, Nisan ve Mayıs aylarında üretimimiz ciddi şekilde etkilendi. Pandemiyle birlikte üretimlerde durma yaşadık. Bu arada beklenti içinde olan hem düğünler hem alışverişler ve alışveriş odaklı alımlar hep beklemede kaldı. Bu bekleme sonrasında mobilya sektörünü çok iyi yönde etkiledi. Üretimimizi ve kapasitemizi artırdık. Eleman arayışımız devam ediyor. Mobilya taleplerine olan artış fiyat odaklı değil. İnsanlar pandemi sürecinde evde yaşadıkları dönemde mobilyalarını değiştirme ihtiyacı duydular. Evlilik dönemlerini geciktirdikleri için bir anda o dönemi sıkıştırılmış bir zamana Haziran ve Temmuz aylarına yaydıkları için bunun da çok etkisi oldu. Üreticiler fiyatlarını ulaşılabilir aralıkta tutmaya çalışıyor. Yatak odaları, yemek odaları, sandalyeler talep gören ürünler arasında. Evlerini döşemek isteyenler ana mobilya ürünlerini 15 bin ile 40 bin TL aralığında satın alıyor. Koltuk takımları 5 bin ile 9 bin TL arasında, yatak odaları 5 bin ile 10 bin TL arasında, yemek odaları 7 bin ile 10 bin TL arasında satılıyor.

7 KİŞİ ÇALIŞIRKEN BU SAYIYI 13 KİŞİYE ÇIKARDIK

Ürünleri mağazalara ulaştıran atölyelerde de hummalı bir çalışma yapılıyor. Mobilyaların üretiminin yapıldığı atölye ve fabrikalarda da mesai saatleri uzadı. Mobilya ürünleri üretimi yapılan atölyenin yetkilisi Birol İrgin, Mart ve Nisan'da teslim edeceğimiz ürünler beklemede kaldı ve yığılma oldu. Düğünü ertelenenler mecburen bizdeki ürünleri de erteledi. Herkes bir an da isteyince ve işlerde de hareketlenme olunca atölyelerde yığılma yaşandı. Biz kapasiteyi artırdık. 7 kişi çalışırken bu sayıyı 12-13 kişiye çıkardık. Normalde saat 12'de atölyelerimiz paydos ediyordu. Şimdi çalışıyorlar ve saat 6'ya kadar da devam edecekler ifadelerini kullandı.

FİYAT UYGUNSA ALIŞVERİŞ YAPMAYI PLANLIYORUZ

Evindeki mobilya ürünlerini değiştirmek için mağazaya gelen Uğur Yeniçeri, Ben koltuk takımı ve bazı aksesuarlar bakmaya geldim. Pandemi sürecinde özellikle Mart ve Nisan aylarını ağırlıklı olarak evde geçirdik. Bu dönemde de evde bulunduğumuz ortamda kanepe takımlarımızın ya da evdeki aksesuarlarımızın biraz eskidiğini fark ettik. Biraz da ihtiyaç diyebilirim. Biraz da keyfi diyebiliriz. Eğer tercihlerimize uyarsa fiyat uygunsa alışveriş yapmayı planlıyoruz şeklinde konuştu.

100 BİN İŞÇİNİN ARANDIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ TALEPLERE YETİŞEMİYOR 1

Mustafa Balcı, Türk Lirası, Murat Erat, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 100 BİN İŞÇİNİN ARANDIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ TALEPLERE YETİŞEMİYOR 1 - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: 100 BİN İŞÇİNİN ARANDIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ TALEPLERE YETİŞEMİYOR 1 - Son Dakika
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