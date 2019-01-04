"100 bin kişilik bir istihdam sağlayacağız”
7 dakika önce
MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Öztaşkın, sektörün yeniden işçi alımına başlayacağını, 100 bin kişiyi istihdam etmeyi düşündüklerini belirtti.
MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Öztaşkın, sektörün yeniden işçi alımına başlayacağını, 100 bin kişiyi istihdam etmeyi düşündüklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05
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