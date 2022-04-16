Adana'da 100 bin lira değerinde malzeme çalan 5 hırsız tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 100 bin lira değerinde kablo, demir korkuluk ve beyaz eşya çaldığı öne sürülen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 12 ayrı hırsızlık olayında 100 bin lira değerinde kablo, demir korkuluk ve beyaz eşya çalınması üzerine harekete geçti. Polis hırsızları yakalamak için savcılıktan teknik ve fiziki takip izni aldı. Polis aldığı bu izinle 12 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen 7 zanlıyı takibe başladı. Polis toplamda 100 bin lira değerinde kablo, demir korkuluk ve beyaz eşya çaldığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltın alındı. Zanlılar emniyet getirilerek sorgula alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA