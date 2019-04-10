100 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
39 dakika önce
Marmaris'te piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Marmaris
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:29 Kaynak: İHA
'te piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik
Birimi ekipleri 10 Nisan
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş gününde de görev başındaydı. İlçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirtileceği ihbarı alan ekipler harekete geçti. İlçe girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeği aracın motor kısmına gelince tepki verdi. Polisler, motor kısmında yaptıkları aramada 3 kilogram 'skunk' denilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu belirtildi. Araçta bulunan üç şüpheli gözaltına alındı. H.K.(32), E.K.(25) ve F.Ş.(59) işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - MUĞLA
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