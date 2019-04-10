Son Dakika Haberleri: 100 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

100 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

15 dakika önce

Marmaris'te piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

100 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Marmaris'te piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Birimi ekipleri 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş gününde de görev başındaydı. İlçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirtileceği ihbarı alan ekipler harekete geçti. İlçe girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeği aracın motor kısmına gelince tepki verdi. Polisler, motor kısmında yaptıkları aramada 3 kilogram 'skunk' denilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu belirtildi. Araçta bulunan üç şüpheli gözaltına alındı. H.K.(32), E.K.(25) ve F.Ş.(59) işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

(Ramazan Terkos/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:46 Kaynak: İHA
Narkotik, Marmaris, Güncel
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