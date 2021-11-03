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100 bin lira karşılığında adam öldürdü! Şüphelilerden biri gelin aracında yakayı ele verdi - Son Dakika

100 bin lira karşılığında adam öldürdü! Şüphelilerden biri gelin aracında yakayı ele verdi

03.11.2021 18:09

Şanlıurfa'da 12 Ekim günü yaylım ateşine tuttukları otomobilde Bedih Zenciroğlu'nu öldüren şüphelilerden biri düğün için süslenen gelin arabasında, diğeri ise gizlendiği çiftlik evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ikinci şüpheli, "Beni ölen kişinin husumetlisi kişiler, 100 bin lira karşılığında kiraladı" sözlerini söyledi.

Haliliye ilçesi Dağyanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 12 Ekim günü kent merkezine doğru giden Bedih Zenciroğlu yönetimindeki 63 N 4350 plakalı otomobilin lastiklerine seyir halinde ateş açıldı. Kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobile, daha sonra başka bir araçtan yine tüfekle ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Zenciroğlu'nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan oğlu İbrahim ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GELİN ARABASINDA YAKALANDI

Olayın ardından cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarından 45 saatlik görüntü izleyen ekipler, saldırganların 34 GC 8241 plakalı otomobili kullandığını belirledi. Ekipler, takibe aldıkları aracı 31 Ekim'de Bozova ilçesinde durdurdu. Düğün için süslenen araçta bulunan Fethi Taçyol'u gözaltına aldı.

HUSUMETLİLERİ TARAFINDAN 100 BİN LİRA KARŞILIĞINDA KİRALANDI

Jandarmadaki sorgusunda Taçyol, saldırıda yer aldığını kabul ederek yanında Emin Kakız'ın olduğunu söyledi. Ekipler, ikinci şüpheli Kakız'ı da gizlendiği çiftlik evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamasında Kakız, cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Beni ölen kişinin husumetlisi kişiler, 100 bin lira karşılığında kiraladı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

5 ŞÜPHELİ DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDI

Bu arada, tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri sonrası 5 kişi da gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'delil yetersizliği' nedeniyle serbest bırakıldı.

Düğün, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 100 bin lira karşılığında adam öldürdü! Şüphelilerden biri gelin aracında yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 bin lira karşılığında adam öldürdü! Şüphelilerden biri gelin aracında yakayı ele verdi - Son Dakika
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