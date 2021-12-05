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100 bin liralık altın almak istediği kuyumcuyu bacağından vurduktan sonra kaçtı - Son Dakika

100 bin liralık altın almak istediği kuyumcuyu bacağından vurduktan sonra kaçtı

05.12.2021 12:00

ERZURUM'da bir kişi, 100 bin liralık altın almak için birkaç kez girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini bacağından vurdu.

ERZURUM'da bir kişi, 100 bin liralık altın almak için birkaç kez girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini bacağından vurdu. Olaydan sonra kaçarken havaya ateş eden saldırgan, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, merkez Yakutiye ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda Oğuzhan Özünal'a ait kuyumcuda meydana geldi. Oğuzhan Özünal'a ait kuyumcuya giren kimliği belirlenemeyen bir kişi, bilezik almak istediğini ancak ödemeyi banka üzerinden yapabileceğini söyledi. Kuyumcunun onay vermesi üzerine istediği altın ve bileziği ayırtan şahıs, dışarı çıktı. Birkaç kez aynı kuyumcuya giden şahıs, saat 17.00 sıralarında bir kez daha geldi. Bu kez elinde tabanca olan şahıs iş yeri sahibi Oğuzhan Özünal'a ateş etmek istedi. İlk atışta tabancası tutukluluk yapan şahıs, üzerine yürüyen iş yeri sahibi Özünal'ı bacağından yaraladı. Kuyumcudan çıkan çıkarak kaçmaya başlayan saldırgan, havaya birkaç el ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Olaydan sonra iş yerine gelen 112 bacağından yaralanan Özünal'ı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerindeki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'100 BİN LİRALIK ALTIN ALACAKTI'

Saldırganın peşinden koşan iş yeri çalışanı Erdem Diler, şahsın 100 bin liralık altın almak istediğini söyledi. Şahsın ilk olarak saat 14.00'de işyerine geldiğini anlatan Erdem Diler, "Parayı EFT yapabileceğini sorunca biz de tamam dedik. Birkaç kez gitti geldi ve paranın hesabına düşmediğini söyledi. Sonra bir daha geldi ve telefonunun şarjının bittiğini söyledi. Oturdu ve telefonunun şarjını hallettik. Tekrar dışarı çıktı. Ben de kendisine 'Hava soğuk, gel içeride konuş' dedim. Kendisi de dışarı çıkmam lazım dedi ve bir daha dışarı çıktı. Geldiğinde işim olmadı dedi. Ben de kendisine şarj için verdiğim powerbankı geri vereceğini düşündüm. Tam o anda silahı çekti ve bir el ateş etti. Silah herhalde tutukluluk yaptı, patlamadı. İş yeri sahibi Oğuzhan bey üstüne atlayınca ikinci kez ateş etti ve bacağından vurdu. Sonra da korktu kaçtı. Ben de peşinden koştum" diye konuştu.

'POLİS NOKTASI KONULSUN'

Kuyumcular çarşısında polis noktası olduğunu ve ekiplerin durduğunu hatırlatan Diler, buranın kaldırıldığını ifade ederek, "Altın fiyatı şu anda yüksek olduğu için çarşıda sürekli hırsızlık olayı oluyor. Bu durumların yaşanmaması için bir an önce buraya polis noktası koyulması lazım. Yetkililerden talebimiz buraya yeniden karakol yapılsın ya da cadde de polis dursun. Onların olması caydırıcı olur" dedi.

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN

Daha önce iş yeri soyulan kuyumcu İbrahim Abay, kuyumcular çarşısında güvenliğin yetersiz olduğunu söyledi. Abay, "Daha önce benim başımdan iki olay geçmişti, failler yakalandı ama benim malım gitti. Ölümden döndüm. CİMER'e yazmıştım. Buraya sabit ekip görevlendirildi. O dönemde hiçbir olay olmadı. Neden bilmiyorum sabit ekip buradan alındı. Ekip çekildi gördüğünüz gibi arkadaş ölümden döndü. Bu çarşının mal ve can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz? dedi.

100 bin liralık altın almak istediği kuyumcuyu bacağından vurduktan sonra kaçtı
100 bin liralık altın almak istediği kuyumcuyu bacağından vurduktan sonra kaçtı
100 bin liralık altın almak istediği kuyumcuyu bacağından vurduktan sonra kaçtı
100 bin liralık altın almak istediği kuyumcuyu bacağından vurduktan sonra kaçtı

Banka, Silah, Polis, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 100 bin liralık altın almak istediği kuyumcuyu bacağından vurduktan sonra kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 bin liralık altın almak istediği kuyumcuyu bacağından vurduktan sonra kaçtı - Son Dakika
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