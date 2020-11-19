100 bin liralık kereste çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

100 bin liralık kereste çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

BOLU'da, bir depodan 100 bin lira değerindeki kereste çaldıkları iddia edilen 4 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Bolu'da, Üniversite kavşağında bir firmaya ait kereste deposunda kereste çalındı. İddiaya göre E.Y., A.K., S.M. ve E.K., kereste deposunda bulunan 100 bin lira değerinden ithal keresteleri traktöre yükleyip kaçtı. Şüpheliler, daha sonra çalınan keresteleri 10 farklı kişiye sattı. Deponun sahibi durumu polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 kişiye satılan keresteler de bulunarak sahibine teslim edildi.