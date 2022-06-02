100 bin liralık lüle taşından pipo hırsızlığına tutuklama

ESKİŞEHİR'de, yurt dışına ihraç edilmek üzere atölyede hazırlanan, yaklaşık 100 bin lira değerindeki lüle taşından pipoları çaldığı tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde, başta ABD ile Çin'e ihraç edilmek üzere lüle taşından elle işlenerek yapılan pipolar, atölyeden önceki gün çalındı. Atölye sahibi H.S.'nin başvurusuyla polis ekiplerince soruşturma başlatılarak, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ekipler, pipoları Yakup U. ve U.T.'nin çaldığını belirledi. Evlerinde yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, U.T. de serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan lüle taşından pipolar ise sahibine teslim edildi.Türkiye rezervinin yüzde 85'i Eskişehir'de bulunan ve yerin yaklaşık 100 metre altından çıkarılan lüle taşı, ustalar tarafından işlenip pipo, tespih, biblo gibi süs eşyaları haline getiriliyor. Çin ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen lüle taşının 5 milyon dolar civarında yıllık ticaret hacmi bulunuyor.