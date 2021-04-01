100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu - Son Dakika

100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu

01.04.2021 09:33
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ERZURUM'da, otomobil firmasında satış danışmanı olarak çalışan Murat Ergün, 100 bin lira harcayarak, maket otomobil koleksiyonu oluşturdu.

ERZURUM'da, otomobil firmasında satış danışmanı olarak çalışan Murat Ergün, 100 bin lira harcayarak, maket otomobil koleksiyonu oluşturdu. Koleksiyonuna 5 yıl önce klasik otomobille başlayan Ergün, Türkiye'nin dört bir yanından maket araçlar aldı. Evinin bir odasına, topladığı maket otomobiller için özel vitrin yaptıran Ergün, ayda en az 1 model belirleyerek, sipariş verdiğini söyledi. Ergün, kullandığı 2 aracın maketine de koleksiyonunda yer verdiğini belirtti.

Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Murat Ergün, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. Ergün, çocukluğundan gelen otomobil merakı dolayısıyla bu sektörde işe başladı. Kentte bir firmada satış danışmanı olarak çalışan Ergün, 5 yıl önce otomobil maket koleksiyonu oluşturmaya başladı. İlk modeli 5 yıl önce satın alan Ergün, daha sonra fırsat buldukça değişik markalarda maket otomobil modelleri satın aldı. Yaklaşık 100 bin lira harcayarak, 5 yılda 66 maket otomobil sahibi olan Ergün, evinde de özel bölüm yaptırdı.

Kendi kullandığı otomobilin maketine de koleksiyonunda yer veren Murat Ergün, "Otomobil tutkusu bende çocukluktan beri var. 90 model aracımız vardı. Arada bir anahtarını alır, gider, içinde otururdum, sürmek isterdim ama ayaklarım yetişmezdi. Babam bazen kucağında direksiyon dersi verirdi. İçimdeki tutku sebebiyle okul hayatı sonrası meslek olarak da otomotiv sektörünü seçtim. Çalıştıkça otomobillere ilgim daha çok arttı. Ben de 5 yıl önce koleksiyona başladım. İlk otomobil modelimi 5 yıl önce satın aldım. Ayda en az 1 maket araç siparişi veriyorum. Şu anda vitrinde 66 maket araç mevcut. Bu vitrini dizmek bana 100 bin TL'ye mal oldu. Koleksiyonumda özellikle kendini kanıtlamış markaların ilgimi çeken modellerine yer verdim. Bunlar daha çok lüks segment diyebileceğimiz markalar ve modelleri. Ayrıca bazı özel seri modeller var. Onların tüm serilerine buldukça yer vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

Otomobil maket koleksiyonu yapanlarla sosyal medya üzerinden takipleştiklerini de dile getiren Ergün, aralarına yeni koleksiyoncuların katıldığını kaydetti.

100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Otomobil, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu - Son Dakika


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