100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ - Son Dakika
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100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ

10.05.2022 14:09
100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ

SARIYER'de, alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı otomobilde, içinde 100 bin lira bulunan çantasındaki paranın yarısını, kapılarının kilitlemesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanan hırsızlara kaptıran Ömer Birgealp yaşananları anlattı.

SARIYER'de, alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı otomobilde, içinde 100 bin lira bulunan çantasındaki paranın yarısını, kapılarının kilitlemesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanan hırsızlara kaptıran Ömer Birgealp yaşananları anlattı.

Parayı AVM içinde çaldırabileceği korkusuyla arabada bıraktığını ifade eden Birgealp, "Bankadan paramı çektim, 100 bin TL'mi. O sırada bir araç meğerse beni AVM otoparkına kadar takip etmiş. AVM otoparkına park ettim aracımı. Bir arkadaş geldi bana soru sordu, 'AVM girişi nerede' dedi. Ben de AVM girişini gösterdim kendisine. AVM'den döndüğümde, aracımı açık halde buldum. Sinyal kesici varmış hırsızlık çetesinde. 100 bin liramdan 50 bin liram gitmiş bulundu." dedi.

Ömer Birgealp, "Alışveriş yapmak için AVM'ye gitmiştim. Parayı ön sağ koltuğa bırakmıştım. Çalınacağı hiç aklıma gelmedi. Arabaya bıraktım çünkü AVM'nin içinde de çaldırabilirdim. Ondan dolayı güvenlik kameralarının olduğu bir yere bırakmak istedim ama maalesef tekrar param gitmiş oldu. Polis arkadaşlar çok sağ olsun, iki saat içinde hırsızları sahil yolunda yakalamışlar, Gürcü plaka bir araçta. 18 bin lira aracın içinde bulunmuş. 18 bin lira ise onların ikamet ettiği evde bulunmuş. Çok sağ olsun polis arkadaşlar yardımcı oldular. Benim başıma geldi, başka hiç kimsenin başına gelmesin." diye konuştu.

100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ
100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ
100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ
100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ

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100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ 100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuğa para cezası Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuğa para cezası Şok Marketler, Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 60 Büyüdü Şok Marketler, Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 60 Büyüdü

Türk Lirası, alışveriş, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ - Son Dakika
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