"100 bin öğrenci ile uzaktan eğitimi başarıyla sürdürüyoruz"

KORONAVİRÜS önlemleri doğrultusunda uzaktan eğitim devam ederken, Bahçeşehir Koleji de, teknolojiye ve uzaktan eğitime yıllardır yaptığı AR-GE yatırımlarına dikkat çekerek 100 binin üzerinde öğrencisinin katılımıyla uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüttüklerini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 23 Mart itibarıyla Türkiye genelinde uzaktan eğitim programına tam zamanlı olarak başlayan Bahçeşehir Koleji uzaktan eğitimin başarıyla devam ettiğini açıklayarak okulun online eğitimiyle ilgili gelişmeleri paylaştı. Kolej uzaktan eğitim programını yürüttüğü yapay zeka tabanlı uzaktan eğitim platformu Metodbox'ta; 1. sınıftan 12. sınıfa tüm sınıf düzeylerde konu anlatım videoları, tekrar testleri, testlere ilişkin soru çözüm videoları ve okul öncesi dahil olmak üzere yaş düzeyine uygun olarak animasyonlar ve videolarla desteklenen binlerce etkin içeriğin yer aldığına vurgu yaptı.

ULUSAL SINAVLARA HAZIRLIK SÜRECİ UZAKTAN EĞİTİMDE DEVAM EDİYOR

Bahçeşehir Koleji ulusal sınavlara hazırlık sınıfları olan 8. ve 12. sınıflar için, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan son kararlar doğrultusunda online eğitim ve Metodbox üzerinden ders ve sınav planı düzenledi. Metodbox'ta yer alan detaylı sınav sonuç raporları öğrencilerin başarı durumuna göre özel bir çalışma planı oluşturma imkanı verdiğinin altı çizildi. Öğrencilere tekrar edilmesi gereken konular, testler, ödev ve destek çalışmalarına ilişkin bir çalışma planı sunulduğu ifade edilirken ortaokul ve lise öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde takip etmeleri gereken çalışmalar için Metodbox platformunda yer alan hedef belirleme kısmından da yararlanabildiği de belirtildi. Kolej ayrıca, bu kısmın öğrencinin hedefleri ve mevcut durumu arasındaki farkı ortaya koyarak hangi kazanımlara ne kadar süreyle çalışması gerektiği konusunda yol haritası çizdiğine de dikkat çekti.

"360 DERECE BİR UZAKTAN EĞİTİM YAKINDAN TAKİP PLANINI HAYATA GEÇİRDİK"

Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, tam zamanlı uzaktan eğitimin hem veliler hem öğrenciler için yeni bir süreç olduğunu, uzun zamandır deneyimledikleri uzaktan eğitim sürecinde elde ettikleri tecrübenin bu süreçte yararlı olduğunu söyledi. Dağ, şunları söyledi: "Yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimin kalitesini de içeriği belirler. Bahçeşehir Kolejinde eğitimimizi bu ilkeyle şekillendiriyoruz. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi birbirini destekleyecek şekilde birlikte planlıyoruz. Bu nedenle; süreçte geçtiğimiz hafta itibarıyla online eğitimleri de başlattık. Tüm sınıf düzeylerinde, tüm öğrencilerimiz sorunsuz şekilde kendilerine iletilen ders programına göre eğitimlerine kendi öğretmenleri ile devam ediyor. Sınıf öğretmenlerimizin, mentör öğretmenlerimizin ve rehber öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği takip ve destek aramalarıyla, 360 derece bir uzaktan eğitim yakından takip planını hayata geçirdik."

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINDA EBEVEYNLERE YÖNELİK REHBERLİK DESTEĞİ DE SUNUYOR

Bahçeşehir Koleji, tüm kademelere özel içerik ve tasarımıyla öğrencilerin zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitimlerine devam etmesini sağlayan Metodbox uygulamasını kullanarak bu süreçte ebeveynlere de rehberlik desteği sunduğunu duyurdu.

Koronavirüs pandemisi, korunma yöntemleri ve kaygı yönetimi konularında ebeveynlerin doğru kaynaklardan, bilimsel verilerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ bu süreçte çocukların sakin, kararlı ve doğru bilgilerle yönlendirilmeleri için ailelere büyük görev düştüğünü, ailelerin sürece yönelik kaygıları konusunda aynı şekilde desteklenmeleri gerektiğini söyledi. Dağ, bu hedefle Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından yayımlanan içerikleri de Metodbox uygulaması üzerinden velilerin erişimine açtıklarını ekledi. Bahçeşehir Koleji olarak her süreçte bilimsel ve doğru yönlendirme için ailelerin yanında olduklarını belirten Dağ; "Akademik gelişim takibi ve süreçte karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili iletişimde kalmak için online veli toplantılarımızı da düzenli olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

- İstanbul